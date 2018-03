Nagyvári Bea jógaoktató testről, lélekről és a tavaszi fáradtság leküzdéséről

Veszprémben, az egyik lakótelep egyik házának sarkán, történetesen egy kocsmától pár lépésnyire, Nagyvári Bea jógaoktató stúdiójában füstölőillat és tökéletes harmónia várja a békére és nyugalomra vágyókat.

Bea közel 15 éve foglalkozik masszázzsal, jóga- és pilatesoktatással pedig nyolc éve. Senki ne gondoljon összeráncolt homlokkal meditáló, lábukat kétségbeesetten a nyakukba akasztani igyekvő tanítványokra – Bea óráinak, amellett hogy megköveteli a gyakorlatok pontos végrehajtását, legfőbb jellemzője a jókedv és a vidámság. Tanítványai között nők, férfiak, gyerekek és idősek is megtalálhatók, Pap Lívia, a Pannon Várszínház művésznője is Bea stúdiójában találta meg a tökéletes harmóniát.

Persze, nehéz is nevetés nélkül megállni, ha az ember lánya/fia olyan instrukciókat hall, mint: „Az ülőgumóidat a talajon tartod, fejtetővel nyújtózol, kilégzéssel fordulsz – és keresed a határaidat”, vagy újabban: „lélegezd át a pózt!”, azt viszont már mindenki komolyan gondolja, hogy: Legyél a tested barátja, az elméd főnöke és a lelked gyógyásza!

Miért a jógát és a masszázst választottad?

– Nem tudatosan kerültem velük kapcsolatba, hanem az élet terelgetett erre a pályára, többször elém rakva a lehetőséget, de mivel „mindennek megvan a maga ideje”, így eltelt jópár év, mire rájöttem, hogy ez a feladatom. Bika jegyem materialista iránymutatására hallgatva először a pénzügyi területet vettem célba. Ugyanígy jártam az Ikrek aszcendensemmel, ami a „sajtkukac” énemet irányította, először természetesen a dinamikusabb sportok felé terelve (taekwondo, testépítés, spinning), aztán ismertem meg a pilates tornát, ami teljesen levett a lábamról. Akkor döntöttem el, hogy oktató szeretnék lenni, hogy minél többen ismerhessék meg ezt a mozgásformát. A jógába „szelídülés” ebből jött aztán, mivel elég közel állnak egymáshoz – így lettem jóga mozgásterapeuta. Mára a jóga teljesen az életem részévé vált, ami a jövőm irányát is meghatározza a jóga szellemi útja felé fordulva a jógapszichoterápia és életmód-tanácsadó képzéssel, amit szeptemberben kezdek el. A masszázsra egy bioenergetikus ismerősöm biztatott, majd azok is, akiket elkezdtem kezelni, így elvégeztem a gyógymasszőri képzést, majd ezután jött a többi kiegészítő ismeret megszerzése (talp-, irodai, shiatsu-, babamasszázs, kineziológiai tapasz).

Mire jó a jóga? Van-e gyógyító hatása, ha igen, milyen betegségekre javasolnád? Kinek érdemes elkezdenie?

– A jógának számos jótékony hatása van. A jóga a legjobb módja az egészség és fittség megőrzésének. Különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre erősíti és lazítja az izmokat, miközben kíméli az ízületeket. Erőssé és kitartóvá tesz, javítja a tartást, a gerinc egészségét, az egyre inkább ülő életvitelünk okozta túlterhelt testrészek regenerálását, nyújtását. A jóga az egyedüli mozgásforma, mely a belső szerveket és mirigyeket is megmozgatja. Számos betegség kockázata csökkenthető ezáltal, többek között mozgásszervi panaszok, szív- és érrendszeri megbetegedések.

A különböző légzőgyakorlatok megtanítanak mélyebben és kontrolláltabban lélegezni, a stressz okozta felületes légzésből kivezetni, emellett segítik a befelé figyelést, lecsillapítják az elmét. A relaxáció, a meditáció oldja a stresszt, belső kiegyensúlyozottságot teremt. A jóga nem sport, hanem életforma, segít máshogyan szemlélni az életet, amikor már nem úgy tekintesz az eléd kerülő problémákra, ahogyan régen tetted, s ahogyan ezt mások elvárják tőled, kisimul az életed, mint a homlokodon a ránc.



Lehet-e otthon, egyedül, vagy inkább csoportban, oktatóval érdemes gyakorolni?

– Érdemes először mindenképp hozzáértő jógatanár segítségével begyakorolni az ászanákat, mielőtt otthon kezdünk gyakorolni, tapasztalatom szerint kell a személyes kontaktusban végzett javítás, mert a szóbeli utasításokat sokszor nehezen értik meg a gyakorlók, elég egy finom érintés-korrigálás, máris ráérez a helyes tartásra. Ezért nem is bánom, hogy „csak” nyolc fő a befogadóképessége a stúdiómnak, így tudok maximálisan odafigyelni rájuk.

Itt a tavasz, mit ajánlasz a tavaszi fáradtság ellen, hogyan regenerálódjunk a téli eltunyulás után?

– Először is friss levegőt! Szabadban is lehet jógázni! Egy dolgot kell tennünk: legyőzni a lustaságot és rávenni magunkat minél többször a mozgásra. De a masszázs is felfrissülést hozhat, energikusabbá tesz, új lendülettel indulhatunk a tavasznak, a megújulásnak, az életmódváltásnak, hogy egészségesebbek és boldogabbak lehessünk!