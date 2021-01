Ne engedjük el magunkat az új évben – irány a szabadtéri kondipálya!

A szakemberek azt vallják, mivel a magyar étkezési szokások messze állnak a mértékletességtől, kiváló cél lehet a kezelést a megelőzésre cserélni, és helyesebb mértékletesebb étkezési szokásainkra az ünnepek idején is figyelmet fordítani. Ha az idei ünnepi étkeknek nem tudtunk ellenállni, akkor viszont fontos, hogy minél hamarabb elkezdjük az edzést az új évben, hogy visszanyerjük alakunkat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Simonyi Mátyás személyi edző elmondta, azok, akik nem gyakorlottak, ne erőltessék magukat túlzottan eleinte, inkább fokozatosan, lépésenként próbáljanak nehezebb gyakorlatokat végezni. – Aki teljesen kezdő, semmiképpen se egyedül próbálkozzon, főleg ne a szabadtéri kondipályán, hiszen az baleset- és sérülésveszélyes lehet. A szabályos bemelegítés a kezdőknek és haladóknak is kiemelten fontos. Elsőként egy keringésfokozási blokkot végezzünk el 5-10 percben, ami attól is függ, hogy valaki ülőmunkát vagy fizikai munkát végez. Természetesen, akinek a szervezete kevésbé szokott hozzá a mozgáshoz, annak érdemes 10 percet is rászánni, kocogni egy kicsit, hogy már ziháljunk, de ne fáradjunk el. Ezt követően a statikus nyújtás blokk következik a lábtól egészen a fejig, ami azt jelenti, hogy megfeszítjük az izmot fájdalomküszöbig, semmiképp se feszítsük túl, és ezt megtartjuk 20-30 másodpercig. Ezután következik egy intenzívebb keringésfokozás, aminek már az a célja, hogy érezhetően feljebb vigye a pulzust, ilyenkor már izzadunk, zihálunk és nem baj, ha kicsit elfáradunk. Ezután jön a dinamikus nyújtás, ami a régi testnevelés órákról lehet ismerős: ezek a rugózások lényegében, amikor minden izmunkat megfeszítjük majd elernyesztjük. Valamint az ízületekre is figyelni kell: karkörzéseket, törzsdöntést, térd-, boka-, csípőízület bemelegítését körzésekkel és guggolásokkal érhetjük el – mondta el Simonyi Mátyás.

Mint kiderült sokaknál az jelenti a problémát, hogy edzés előtt nem melegítenek, így az edzés végére melegszik be a teste annyira, hogy rendesen tudna dolgozni az izmain.

A gyakorlott sportolóknak jó lehetőséget nyújt a szabadtéri kondipálya a jelenleg bezárt konditermek helyett, Simonyi Mátyás elmondta, ezeket a pályákat úgy alakították ki, hogy minden típusú gyakorlatot el lehessen végezni, az viszont hátrány, hogy az eszközöket nem lehet állítani a különböző magasságú emberekhez. – Ezeken a pályákon összetett gyakorlatokat lehet elvégezni, ahol több izomcsoport is becsatlakozik a munkába. Nehezen lehet külön, például bicepszedzést csinálni, de vannak olyan húzódzkodási technikák, ahol előtérbe kerül a bicepsz, ezzel ki lehet váltani. A személyi edző online is tart tréningeket, így otthon, segítséggel, a házban megtalálható eszközökkel a kezdők is hamar belerázódhatnak az edzésbe, így hamar visszanyerhetik az ünnepi étkezések előtti testsúlyukat.

A szabadtéri kondipályát télen is folyamatosan látogatták, a személyi edző szerint mínusz 1-2 fokban még nyugodtan lehet használni az itt található eszközöket, ha rétegesen fel vagyunk öltözködve és odafigyelünk a bemelegítésre.