Ne meneküljünk a digitális térbe!

Az ember lelke olyan, mint egy párkap­csolat: napi ápolást, gondoskodást kíván – állítja Kardos Klára veszprémi klinikai szakpszichológus, akit a lelki egészség világnapja kapcsán kérdeztünk arról, mit tehetünk megőrzéséért, mik jelentik manapság a legnagyobb veszélyt rá.

Lelkünkkel éppúgy mindennap foglalkoznunk kellene, mint testünkkel. Ha már gond van, akkor ugyanis nehezebb segíteni – erre érdemes gondolni szakértőnk szerint a lelki egészség világnapja kapcsán. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány súlyos mentális terheket ró ránk. Mindenkire. Azokra is, akik látszólag nem izgatják miatta magukat, igyekeznek nem foglalkozni vele.

Új betegség, új név

– A koronavírus miatti pandémia súlyos lelki következményei jelentik a legaktuálisabb problémát jelenleg mentális egészségünk megőrzése szempontjából. Már el is nevezték a szakemberek az új betegséget: Covid mentális szindrómának hívják. Leggyakoribb tünetei közé tartozik a szorongás, a fáradékonyság, a bizonytalanságérzés. Nem csak azokra jellemző, akik átestek a vírus okozta fertőzésen. Mindenki súlyos pszichés terhelésnek van kitéve, már jó ideje. Relaxációval próbálhatjuk meg enyhíteni, ugyanis tulajdonképpen tartós feszültségről van szó. Érdemes magunkba nézni. Végiggondolni, milyen hatásai voltak ránk az elmúlt több mint másfél évben. És még nem tudni, mi következik. Még nincs vége a járványnak, az adatok szerint újra nőni fog a fertőzöttek száma – mondta el Kardos Klára veszprémi klinikai szakpszichológus, és azt javasolta, tudatosítsuk magunkban: természetes hatás a jelenlegi helyzetben, hogy teherként éljük meg. Tegyünk ellene, de lehetőleg ne függőségek kialakításával. Jellemző ugyanis, hogy sokan a telefonjuk, az internet, a közösségi oldalak és a számítógépes játékok túlzott használatába menekülnek. A szakember szerint döbbenetes, ahogy tömegek megvonási tüneteket produkáltak, amikor a napokban nem működött egy darabig a legismertebb internetes közösségi oldal.

– Valódi kapcsolatainkban kellene élni, nem a virtuálisan kialakítottakban, és többet kellene mozogni. Ne hagyjuk, hogy az ital, a dohányzás vagy a gyógyszerek vegyék át a hatalmat mindennapjaink felett! Beszélgessünk, osszuk meg a hozzánk közel állókkal gondolatainkat, félelmeinket! Jó, ha kitalálunk magunknak különböző kreatív tevékenységeket. Olyasmit is kipróbálhatunk, amit korábban nem. Például régi bútort újíthatunk fel, alakíthatunk át párunkkal. Az se baj, ha nem vagyunk profik e téren. Egyszerű dolgokra gondolhatunk, közös alkotásra. A túrázás is nagyon jó, az ősz színeiben pompázó természetben – sorolta a pszichológus. Meggyőződése, hogy azoknak is meghatározó tényező mindennapjaiban a pandémia, akik azt gondolják, nem igazán érdekli őket. Mindenkire hatott a jelentősen megváltozott helyzet. Nem szabad a jelentőségét lebecsülni, elbagatellizálni.

Rászoktunk a távviszonyokra

Lelki állapotunk karbantartásával egyébként is mindennap foglalkoznunk kellene, akkor is, ha épp jól vagyunk. Akkor könnyebb többet tenni érte. Ne várjuk meg a figyelmeztető jelzéseket! Ha már súlyosabb a probléma, nehezebb segíteni. A meditálás, az önismeret fontossága nem lebecsülhető. Foglalkozzunk magunkkal, azzal, amit szeretünk, ami rólunk szól! Személyes kapcsolatainkkal is. Rászoktunk ugyanis, hogy ehhez nem kell valóságos jelenlét. De a digitális eszközök révén folytatott kommunikáció nem ugyanazt nyújtja, nem helyettesíti az igazi viszonyokat. Kardos Klára szerint érdemes baráti kapcsolatainkat újraéleszteni, azokat, amelyeket a járvány miatt elhanyagoltunk. Persze csak azokat, amelyek valóban érdemesek erre. A pandémia jó alkalmat ad arra, hogy letisztuljon bennünk, kik igazán fontosak nekünk. Trauma, baj esetén derül ki ugyanis, ki tart ki mellettünk. Általában azonban jó, ha a számunkra fontos emberekkel újraépítjük viszonyunkat.

A legnagyobb ajándék az idő

Mindenkinek lehetnek az életében nehéz időszakok, megoldhatatlannak tűnő gondok. Ha az emiatti lehangoltság súlyos pszichés tüneteket produkál, nem szégyen szakemberhez fordulni. Az a fontos, hogy megtaláljuk ezt az utat. Keressünk olyasvalakit, akiben meg tudunk bízni, akár pszichológust, akár természetgyógyászt, akár lelkészt!

– Az ember lelke olyan, mint egy párkapcsolat. Napi ápolást, gondoskodást kíván – fogalmazott a szakember, és leszögezte: a párkapcsolatok építésekor nem elsősorban az ajándékokról, a dicséretekről nem szabad elfeledkezni. Szerinte a kulcsszó a törődés. Annak éreztetése, hogy van időnk a másikra, hogy érdekel, mi történik vele, mit gondol. Adjunk időt párunknak! – hangsúlyozta Kardos Klára, és megjegyezte: a járványnak vannak jótékony hatásai is. Például többen kezdtek el rendszeresen futni, sétálni, olyasmivel foglalkozni, amit korábban ki sem próbáltak.