A természet gyógynövényeit érdemes begyűjteni

Takács Ferenc tanár előadásait mindig nagy érdeklődés kíséri. A kertészmérnök feleségével együtt örömmel adja át tudását azoknak, akik szeretnék begyűjteni a természet adta kincseket, gyógynövényeket, gombákat. Feri bácsi immár 77 éve gyűjti a növényekkel kapcsolatos ismereteket.

Ezt ne hagyja ki! Százezrek személyes adatai kerültek be a baloldal adatbázisába

Előadásain a környékünkön legkönnyebben elérhető gyógyító hatású növényeket mutatja be, sorolva azok felhasználási módját és jótékony hatását is. A férfiak fontos gyógynövénye a prosztata működését is segítő kisvirágú füzike, míg cukorbajra a katángkórót érdemes gyűjteni. Feri bácsi személyes kedvence a festőnövényként is ismert álkör­mös, amely enyhe hashajtó hatású.

A kellemes illatú egynyári üröm képes a vírus szaporodását gátolni. Mindegyik üröm keserű, közülük a fekete üröm a gyakoribb, abból vermutot is készítettek régen, és az ürmösbor is innen kapta a nevét. A fehér üröm az idegrendszerre van jó hatással, serkenti az agyműködést. Készíthető belőle szörp, de régen pálinkába is áztatták. Az ürmök mindegyike fontos a szervezetnek, amint a keserű ízű gyógynövények közül valamennyi szintén. Az istenfa ugyancsak jó likőralapanyag, szörpnek szintén kiváló, de keserű. Szörp készülhet még például rózsából, ahhoz piros szirmot kell gyűjteni. Főzni kell, amíg fehér nem lesz a szirom, majd leszűrni, édesíteni és citromsavval ízesíteni. Számos növény ismert immunerősítőként is, például a kakukkfű és a vírusok szaporodását is gátló citromfű. Készülhet belőle szörp, tea, saláta, de jó pálinkába áztatva is. A tinktúra hatékonyabb lehet, mint a szörp, mert nem forralással készül, hanem hidegen. Ha a szörpben szeretnénk megőrizni a hatóanyagot, kihűtött cukorszirupba áztassuk a megmosott növényt két napig, citromsavval. Különben áztassuk citrommal vagy citromsavval egy napig, aztán felfőzzük öt percig, majd beletesszük a cukrot. Ha nem teszünk bele tartósítószert, tároljuk hűtőben.

A jótékony hatású kasvirágot az indiánok a legrégebbi immunerősítőnek tartják. A növény életének első három évében a levelét, virágját használhatjuk, törkölypálinkába áztatva, amely magában is jó. A harmadik évben a gyökerét áztatja Feri bácsi a szeszbe, nagyon jó immunerősítő. Még gyerekeknek is adhatunk belőle öt cseppet. A torma az egyik legjobb immunerősítő növényünk, adjuk húsokhoz, mert a szervezet nehezen emészti meg. Rendbe hozza a gyomrot, a szemet. Teakeverékekbe is használhatjuk.

Immunrendszerünk erő­sítéséhez kellenek a vitaminok is. A növények közül a C-vitamin-tartalma a csalánnak a legnagyobb. Sok más mellett jó a reumára, csúzra, köszvényre. A bőrlevélről nálunk kevésbé tudott, hogy milyen hasznos. A svédek jól ismerik a növény levelének magas C-vitamin-tartalmát. A legjobb akkor fogyasztani, amikor a levél széle már kezd barnulni. Jót teszünk az immunrendszerünknek, ha a közönséges boróka kék színű bogyójából naponta ötöt elrágunk. Jó az íze, magas a vitamintartalma. Veseműkö­dést serkent, de krónikus vesegyulladásban szenvedők nem fogyaszthatják. Csak a közönséges boróka jó erre a célra, az, amelyet például a Káli-medence kőtengereiben, a zánkai Erzsébet-tábor környékén, Nagyvázsony közelében találhatunk.

A fogyasztható borókabogyó két év alatt fejlődik ki. Az első évben még zöld színű, ekkor nem jó, sőt, mérgező. A második évben kékül meg. Ősz végén kell gyűjteni, amikor a kétévesek megkékülnek. Finom italt készíthetünk belőle, ha törkölypálinkába áztatjuk. Karácsonyi likőr készítéséhez törkölypálinkába a kicsit megtört borókabogyóhoz fahéjat, narancshéjat, édesköményt, ánizst adunk. A bodzabogyó piros színt ad neki, az orbáncfű kesernyés ízt, de érdemes tenni bele, mert serkenti az emésztést. Napon áztassuk a keveréket 30 napig. Akár forralt bort, bólét is ízesíthetünk ezekkel a növényekkel. A tinktúrához a száraz növények és a pálinka aránya 1:10. A borókából fél kiló ajánlott tíz liter pálinkához, azaz egy literhez öt dekagramm.