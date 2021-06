Négy évszakos és téli gumi kiválasztása konkrét példákkal

Egyre gyakrabban hallani, hogy a technológiai újításoknak hála Magyarországon is érdemes négy évszakos gumival közlekedni. Eközben a felhasználók inkább a téli gumiban bíznak, és sok az ellentmondás. Kire érdemes hallgatni? Nézzük!

Téli gumi vs négyévszakos gumi

A legtöbb felhasználó tudja, hogy a téli gumik úgy vannak kialakítva, hogy amikor huzamos ideig hét fok alá csökken a hőmérséklet, akkor is lágy és rugalmas marad. Gondoskodik a vízelvezetésről, ugyanakkor a havas, jeges utakkal is megbirkózik. Ezek az abroncsok mindig viselik a hópehely jelzést, hogy azonnal tudni lehessen róluk, hogy téli használatra vannak kitalálva.

Eközben a négyévszakos gumik általában AS (All Season) vagy 4S, FS (Four Seasons) jelölést kapnak, és külön hópehely nincs rajtuk. Megeshet, hogy az M+S (Mud and Snow) rövidítést is látjuk rajtuk, bár ez nem kifejezetten saját, hiszen a téli, a négyévszakos és a terepjárókra kifejlesztett gumikon is megtalálható. Nem véletlen, hogy egyre nehezebb választani.

Konkrét példák

A gumiabroncsakciok.hu szerint teljesen felesleges ennél mélyebben érinteni a témát, mivel a felhasználók inkább konkrét megoldást keresnek. Éppen ezért összegyűjtöttek néhány tipikus példát, ami sok olvasónak segíthet a választásban.

1. SUV vezetők

Az első példa egy SUV vagy kisteherautó tulajdonosnak szól. Azért ezzel kezdjük, mert ez a legegyszerűbb. Ilyen méretekben alig található négyévszakos gumi, és nekik nem ez tekinthető a legjobb megoldásnak. Igaz, hogy találni négyévszakost is, azonban a méretválaszték nem túl bő, és a specifikus elvárások miatt nekik érdemes külön téli gumit és külön nyári gumit beszerezni!

2. Városi család

A következő példa egy tipikus család esete. Ők a városban élnek, napi szinten használják az autót, de nem mennek ki a városból. Elviszik a gyerekeket az iskolába, értük mennek, hétvégén pedig elvégzik a bevásárlást. Nyáron nagy eséllyel mennek el nyaralni, amihez szintén az autót használják. Vajon milyen abroncs való nekik? Ez a család minden bizonnyal alig tesz meg 10.000 kilométernél többet egy évben, ráadásul főleg nyáron hagyja el a várost, úgyhogy nyugodtan választhatja a négyévszakos gumikat. Ha szeretne biztosra menni a minőséget illetően, akkor a prémium kategóriás abroncsok lesznek a legjobbak.

3. A faluról bejáró dolgozó

Nézzük, hogy mi van azokkal, akik egy faluban laknak, és a városba járnak dolgozni. Az autót csak akkor használják, amikor a munkába kell menni, és talán bevásárolni is elmennek, de itt véget ér a jármű használata. Milyen abroncs való nekik? Tény és való, hogy kevesebb kilométert tesznek meg, azonban rendszeresen vezetnek főúton. A téli hónapok során nagyobb eséllyel fognak havas útfelülettel találkozni, főleg, ha a falu valamelyik hegy közelében található. Nekik minden esetben a téli és a nyári gumi használata ajánlott.

4. Az örök vezető

Végül, de nem utolsó sorban ott van az a felhasználó, aki sokat utazik, rengeteget költ benzinre, és szeretné legalább a csere árát megspórolni. Nekik az a rossz hírünk, hogy nem éri meg a spórolás. Ha 10.000 kilométernél többet megy egy évben, ráadásul rendszeresen autóúton és autópályán közlekedik, akkor a magyarországi időjárás szerint téli és nyári gumira van szüksége.