Nem csak teregetésre használhatjuk a balkonunkat

Egy jól berendezett erkéllyel megnövelhetjük életterünket: a terasz lehet a második nappalink vagy étkezőnk. A jó idő beköszöntével érdemes végiggondolni, hogy miként tehetjük még élhetőbbé, szebbé ezt a néhány négyzetmétert. Némi kreativitással otthonunk egyik legkedvesebb pontjává varázsolhatjuk a balkont.

Sokan csak teregetésre használják és tárolóhelyként tekintenek a teraszra, amely valójában otthonunk szerves része: összeköti a benti tereket a kinti világgal. Napjainkban különösen aranyat ér néhány négyzetméter a szabadban, és napozáshoz, ebéd utáni kávézáshoz, esti borozgatáshoz egyaránt tökéletes helyszín lehet. Egy meleg pléddel a hátunkon még hűvösebb napokon is kiülhetünk ide.

Mielőtt nekilátunk a balkon átalakításának, gondoljuk végig, hogy elsődlegesen mire szeretnénk használni. Tervezünk-e enni, esetleg grillezni, vagy csak pihenni lépünk majd ki az erkélyre? Szükségünk lesz napozóágyra, vagy elég egy kisebb nyugágy? Érdemes ezek figyelembevételével választani burkolatot és bútort. Ám minden esetben tanácsos kültéri darabokat választani, mert az erős napfény, az eső, a pára és a nagy hőmérséklet-ingadozás igénybe veszi az anyagot. Érdemes utánanézni annak is, hogy mennyire szigetel, mennyire vezeti el a vizet, esetleg csúszásmentes-e.

Napjainkban virágkorukat élik a rattanhatású, polietilén kerti bútorok, amelyek kitűnően tűrik az időjárás viszontagságait. Ha szőnyeget teszünk a balkon padlójára, úgy érezhetjük, mintha a nappaliban ülnénk. Ráadásul egy különlegesebb darabbal vagy egy mutatós mintával meghatározhatjuk az egész hely hangulatát. Jó választás lehet a fa, vagy éppen a fahatású műanyag járólap is, és ha később meggondoljuk magunkat, kerülhet még rá egy réteg szőnyeg. Ha van rá lehetőség, burkoljuk vagy fessük újra az erkély falát is. A lambériától kezdve a festményen és a rajzon át a kőig számos megoldás létezik, válasszuk a stílusában leginkább odaillőt.

A kültéri bútorokból is széles a kínálat, nagyobb méretű terasz, balkon esetében gondolkodhatunk egész ülőgarnitúrában lábtámasszal, puffal, dohányzóasztallal, de jó szolgálatot tehet a hinta- vagy a napozóágy is. Ha szeretnénk egy-egy étkezést is elkölteni odakint, válasszunk ennek megfelelő magasságú és méretű asztalt, de jól jöhet egy kerekes zsúrkocsi is. Kényelmes, akár fotelszerű székeket válasszunk, amelyekben jól esik az ücsörgés, a pihenés ebéd után. Egészen pici helyre tervezték a kávéházi garnitúrákat: két kis széket kerek vagy szögletes, kicsi asztallal. Praktikus, sok esetben összecsukható darabok ezek, amelyek egy kávé erejéig jók, de hosszabb időn át nem kényelmesek. A szűk erkélyen jó megoldás lehet a lecsukható asztal is, egymásba rakható székekkel.

A textilekkel még otthonosabbá tehetjük a teret. Ne spóroljunk a díszpárnákkal, tegyünk a székekbe és akár a padlóra is néhányat, ezzel további ülőhelyet nyerünk. Akár egy kosárban is tárolhatunk néhány színes, mintás darabot. Egyszerre mutatós és hasznos megoldás. Az asztalra válasszuk a hozzájuk illő terítőt, a háttámlákra terítsünk plédet. Egyre népszerűbbek az impregnált anyagok. Ezek letörölhetők, könnyebben tisztán tarthatók. Tanácsos a beltéri hangulatot, stílust követni a balkonon is. Ha a hely engedi, érdemes beszerezni egy tároló szekrényt is, így az ide való kellékeket nem kell behordani a lakásba.

A bensőséges hangulat érdekében érdemes arról is gondoskodni, hogy a szomszédok, a járókelők ne lássanak be. Jól illenek a teraszra a lámpások, lampionok, és ne feledkezzünk meg a virágokról, illetve az árnyékolásról sem.