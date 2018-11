Nem is kérdés, a Badacsony tányér alakú

A második Gasztrohegy hétvége főszereplői a halak voltak. Szó szerint úsztunk az ízekben, a részt vevő 9 étterem különleges ételekkel készült.

Szombaton délután az idővel is szerencsénk volt, még a nap is kisütött néha, hogy egy kicsit feloszlassa a ködöt a hegyről. De Badacsony ködben is varázslatos, sőt, így még sejtelmesebb. Az éttermekben pedig nem csak a kályhák melege, de a tüzes badacsonyi borok és pálinkák is segítettek, hogy felmelegedjünk.

Gasztrotúránk kísérője az esemény ötletgazdája, Kardos Gábor volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Sokáig azt mondták, hogy a Badacsony koporsó vagy üllő alakú, pedig elég szembetűnő, hogy a hegy egy tányért formáz. Egy komoly gasztro-koncepcióval mutatjuk meg a következő években, hogy Badacsony valóban tányér alakú, szeretnénk közismertté tenni Badacsony gasztroarculatát. A most csatlakozott 9 egész évben nyitvatartó étterem ezen a hétvégén halas fogásokat tesz tányérra a vendégeknek. A Gasztrohegy koncepció lényege, hogy nem egy helyen tudjuk ezeket a fogásokat megkóstolni, hanem be kell járnunk hozzá az egész hegyet. A borok mellé egy nagyon komoly gasztrokínálatot teszünk, ebben nagyon nagy szerepet kapnak a helyi alapanyagok.

A teljes cikket a likebalaton.hu oldalon, ide kattintva olvashatja el. >>>

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS