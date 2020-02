Nem kell drága felszerelés a sikerhez – Schnitzer Miklós youtuberrel beszélgettünk

Mennyire hosszú az az út, amelyet be kell járnia valakinek ahhoz, hogy természetjáró videók készítésével foglalkozzon? Erre a kérdésre kerestük a választ, amikor leültünk beszélgetni Schnitzer Miklóssal, „Az erdő legyen veled” Youtube csatorna létrehozójával.

Videóiban az erdő, és az erdőben való túlélés, a természetjárás fortélyait mutatja be rohamosan növekvő számú nézőinek. Fél év alatt kilencezer feliratkozót szerzett egy olyan tematikus csatornával, amely Magyarországon majdhogynem teljesen egyedülálló. A kezdetekről, a bush-craftról és arról kérdeztük, mit tanácsol azoknak, akik maguk is szeretnének videókat és érdekes tartalmakat előállítani.

Mikor jutott először eszedbe a téma, az hogy egyáltalán videókat készíts?

Környezetvédelmi és vízgazdálkodást végeztem, de sosem dolgoztam a szakmámban. Csináltam mindenfélét, árultam telefonokat, de hamar rájöttem, a magam ura akartam lenni, ezért egészen korán alapítottunk egy vállalkozást egy barátommal, amely a mai napig működik.

Bár mindig szerettem járni a természetet, a videók készítéséhez az ihletet Bear Grylls műsora adta. Érdekelt, hogy miként lehet túlélni az erdőben egymagam, milyen felszerelés, milyen ruházat kell hozzá például, de voltak magyar csatornák, ahol ezzel foglalkoztak volna. Ekkor támadt az ötletem, hogy akkor én majd készítek ilyeneket.

Hogyan kezdtél neki?

Kezdetben a kamerával, amit otthon találtam, gyenge tartalommal és minőséggel, de nagyon lelkesen. Hamar rájöttem azonban, hogy nem tudok ebben igazán kibontakozni, és ez látszódott a feliratkozók számán is. Így ezt a projektet akkor abba is hagytam. A videózás azonban tetszett annyira, hogy amikor Győrből Veszprémbe költöztem, vlogot indítottam, és ezzel párhuzamosan teljesen autodidakta módon tanultam, hogyan is kell ezt jól csinálni.

Ezen a vlogon jelent meg két évvel ezelőtt egy imázsfilm Veszprémről, ami nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapott, aminek örülök, főleg annak fényében, hogy az akkori tudásommal még nagyon nehéz volt elkészítenem. Viszont ennek a videónak a sikere után több cégtől is érkezett megkeresés, hogy szeretnék, ha nekik is készítenék ilyen típusú anyagot. Azóta is a videózás, mint munka a fő profilom.

Hogyan jutottál vissza az erdőhöz?

A közben eltelt évek alatt is jártam a természetet. Tavaly nyáron éreztem úgy, hogy hiányzik ez a fajta tartalomkészítés. Hogy az erdőben mutassak be eszközöket, technikákat. És végre adott volt a technológiai hátterem, volt videós tapasztalati tudásom és elhatározásom. Így újraindítottam a csatornát, heti egy videóval, amit igyekszem is tartani. Júliusban még kétezer feliratkozónál jártam, decemberben három, tíz nap múlva négy, még öt nap múlva ötezernél. Most februárra pedig elértük a kilencezret is.

Mondhatjuk, ha anno nem hagytam volna abba, hogy megcsináljam a dolgokat, amiket megtettem közben, amit megtanultam időközben, akkor most nem lennék itt.

Hogyan készülnek a videóid? Mire figyelsz oda, megtervezed-e őket előre?

Az első próbálkozásom során előre megírt forgatókönyvvel és szövegel próbálkoztam. Folyton belebakiztam, képes voltam törölni a teljes felvételt, ha átsétált egy turista a háttérben. Mára elengedtem ezt. Teljesen spontán az egész. Kimegyek egymagam, és elmondom, amit épp el akarok mondani. Ha bakizok, inkább viccre veszem. Persze, ha valamilyen eszközt mutatok be, megtanulom a technikai részleteket, de a használatukat én is ott tanulom meg a helyszínen.

Teljesen egyedül készítem az anyagokat, a felvételt, a vágást. Ami segít, az az egyedi látásmódom. Anno a technikai részét kellett inkább tanulnom a videók készítésének. Azt, hogy milyen szögből, premier plánban, vagy nagytotálban vegyek-e fel valamit, az jött magától. Mostanra folyamatosan úgy szemlélem a környezetem, hogy tudom, milyen képeket készítenék, hogyan venném fel. Ez a része nekem teljesen ösztönös.

Egy rövidebb videó elkészítése is az oda-vissza utazással, megvágással elvisz egy teljes napot.

Mi a hosszabb távú célod? Mennyire tervezel előre?

Év elején össze szoktam írni a céljaimat, és most ez a csatorna az elsődleges. Fontosnak tartom az ember és természet kapcsolatát. Ehhez nem kell kimenned az erdőbe és menedéket építened, elég, ha sétálsz egyet a jó levegőn.

Amit én csinálok a kezdetektől, a bush-craft magyarra nem lefordítható kifejezés. Leginkább a természetben való boldogulás képességét jelenti az ott fellelhető eszközök segítségével. Gyermekként sokat jártam apukámmal horgászni tüzet raktam, sátraztunk, aztán a korábban említett Bear Grylls hatás eredményeképpen már rögtön ezzel foglalkoztam, ez egy teljesen tudatos döntés és folyamat eredménye.

Hosszú távú cél, hogy tudjak támogatást adni az ezt a fajta erdőjárást elkezdőknek, de nem akarok oktató videókat csinálni. Alapokat szeretnék átadni, azokat a dolgokat, amik nekem is problémát okoztak az elején, mert nem az a fontos, hogy a legmárkásabb késsel indulj el. Egy szakadt farmerban is túl lehet élni az erdőben, ha tudod az elméleti és gyakorlati hátteret.

Ha volna rá lehetőséged, hogy ebből a csatornából élj meg, döntenél úgy, hogy csak erre fókuszálsz?

Igen. Mert ezt szeretem csinálni. Ha két dolgot választhatnék, az egyik a videózás, a másik a természetjárás lenne. És ezt csinálom, ezt csináltam az elmúlt öt évben is hobbiból. Tény, ha az ember meg tudna élni abból, amit igazán szeret, az lenne a legjobb.

De sok év munka volt, mire ezt megtaláltam. Sosem leltem a helyem, de most úgy érzem, hogy végre ott vagyok, ahol lennem kell.

Milyen tanácsot adnál azoknak, akik szeretnének elkezdeni bármilyen adott témában egy Youtube csatornát?

Az elején rengeteg tartalmat azért hagytam ki, mert nem volt profi felszerelésem, és akkor inkább meg sem csináltam. De a tartalom, bármilyen is legyen, jobb, mintha nincs semmilyen tartalom.

Én is kaptam visszajelzéseket arról, hogy mekkorát fejlődtem a kezdeti videóimhoz képest, úgy hogy a réiek nincsenek is már fent az interneten. Egy mobiltelefonnal, és egy pár ezer forintos mikrofonnal el lehet kezdeni dolgozni. El kell kezdeni. Számít a technika, de sokan túldimenzionálják ezt a részét.

Én őszintén azt gondolom, ha valamiben igazán hiszel, és teszel bele munkát, egyszer ott lesz az eredménye.