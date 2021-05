Nem lesz kötelező bicikliúton tekerni?

Eltörölhetik a bicikliutak kötelező használatát, ugyanis a gyakorlott kerékpárosok több helyen nagyobb veszélyben érzik magukat a keskeny, rossz minőségű kerékpárutakon, mint az autóúton haladva. Ám megoszlanak a témában a vélemények.

A KRESZ-módosítással kapcsolatban az Országos Balesetmegelőzési Bizottságban folynak az egyeztetések. Az egyik tervezett eleme, hogy kerékpáros szervezetek kérésére megszüntethetik a kötelező kerékpárút-használatot. Ugyanis balesetveszélyes, ha a bicikliknek kijelölt sávban, főleg, ha az járdán fut, kerülgetik a náluk sokkal lassabban haladókat, a családosokat. Másrészt sok autós nem szeretné, ha az országutakon a kétkeréken közlekedők is növelnék a forgalmat.

Laposa Tibor túrakerékpáros, akinek legtöbbször a Bakonyba és a Balaton-felvidékre vezet az útja. Megosztotta tapasztalatait az említett várható változással kapcsolatosan. Elmondta, hogy aki tempósabban, sportosabban menne a bicikliúton, az kutyát sétáltatókkal, babakocsit tolókkal, megrakott drótszamarukat toló idősekkel találkozik ott. Veszélyes a nagy gyorsaságkülönbség. Előfordult vele, hogy kisgyerek játszott a kerékpárúton és csak satufékkel tudott megállni. Barátja két bordáját eltörte. Inkább fejre állt, csak hogy az előtte hirtelen átszaladót kutyát ne érje baj. Olyan helyen futkosott szabadon az eb, ahol csak pórázon vezethették volna.

A rendszeresen kerékpározó férfi szerinte látványos a kerékpárút-hálózat fejlesztése, de vannak még mindig olyan szakaszok, ahol buckás, feltöredezett, megsüllyedt az aszfalt, benőtték a növények. Ilyenkor mennének inkább az országúton, akik edzenének, mert kevésbé tartják veszélyesnek. A legtöbb autós kikerüli őket, betartva a biztonságos másfél méteres távolságot. Ám mindig akadnak néhányan, akik mintegy húsz centire hajtanak el mellettük. Emiatt olykor olvasónknak az aszfaltról le kell térnie a porba. Főleg az veszélyes, ha szemből előz egy bringást valaki, ám míg az ő oldalán haladót jól elkerüli, hozzá kerül veszélyesen közel.

Laposa Tibor arról is beszélt, hogy gyakran a családosan kirándulók vidáman integetve engedik el, félrehúzódnak a bicikliúton, hasonlóképp az úttesten lelassítanak mellette az autósok. Meggyőződése, hogy ilyen hozzáállásra lenne szükség minden közlekedő részéről. Úgy véli, a türelem lenne a legfontosabb. Erre kér mindenkit. A sofőrök például kicsit vegyék vissza a gázt, ha látnak egy kerekezőt. Azt is tudja persze, hogy a biciklizők közt is akadnak, akik nem tartják be a szabályokat, többek közt az elsőbbségadásra vonatkozót és például a zebrán is áthajtanak.

– A gyakorlott kerékpárosok szerintem mehetnének az országúton is, de nem biztos, hogy jó lenne, ha ez lehetőség, a kötelező bicikliút-használat feloldása mindenkire vonatkozna. Például a két falu között bicikliző idősekre vagy a buli után, sötétben nyeregbe ülőkre, akik már nem erejük teljében, hanem bizonytalanabbul irányítják járgányukat. Az a kérdés, hogyan lehetne különbséget tenni a kerekezők között. Mi alapján döntik el, kinek engedi meg az autóúton haladást is? Csak a versenyzőknek? Ám nem mindenki tagja egyesületnek – mert az nagy kiadással, kötelezettségekkel jár -, aki versenyekre jár. S neki is kell a megfelelő tempójú edzés – szögezte le a túrakerékpáros.