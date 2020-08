Nem mindennapi luxusautók robognak Balatonfüreden

Ki ne szeretne beülni egyszer egy, az átlagemberek számára csak filmekből, autókiállításokról vagy játékautók formájában ismert, valódi luxussportkocsiba? Az idei nyáron is adott a lehetőség erre a Balaton-parti városban, ha valaki veszi a bátorságot és hajlandó egy komolyabb sportcipő árát beáldozni a vezetés villámélményéért.

A rövid verzióban Füredről a tihanyi kereszteződésig, hét-nyolc kilométeren át élvezheti bárki a vezetést egy Maserati, Ferrari vagy Lamborghini kormánya mögött ülve, ha hajlandó erre áldozni. A 30-60 millió forint értékű luxusverdák az egyik benzinkútnál várják az érdeklődőket Balatonfüreden.

A luxusautókat instruktorként is felügyelő Kátay Géza elmondta, lassan már kilenc éve járnak ide. A budapesti székhelyű vállalkozás nyaranta hozza le a kocsijait Füredre, és a vezetés élményét 7-8, 14-15, illetve 34-35 kilométeres körökön lehet kipróbálni náluk. A legolcsóbb a 30 milliós Maseratit vezetni, de ahogy az autók árai, úgy a vezetési élmények tarifái is emelkednek.

A járványhelyzet miatt – mivel idén kevés a külföldi – visszaesett a forgalom, de azért mindig akadnak az autók kipróbálására jelentkezők. Főleg vasárnap vannak sokan. Gyakran a gyerekek hívják a járgányokhoz az apukákat, akik közül néhány elcsábul a látottaktól és befizet egy körre. Érthető módon a férfiak érdeklődnek inkább az autók iránt, és korosztálytól függetlenül kíváncsiak a sportos gépcsodákra.

Ám az élményvezetés résztvevői gyakran nincsenek felkészülve az autók nagy teljesítményére. Hirtelen odalépnek a gázra, aztán megijednek és lekapják a lábukat a pedálról. Néha az elindulás utáni kifordulásnál adnak túl nagy gázt a jelentkezők, akkor meg kifarol az autó hátulja, de ennek ellenére a több mint 12 éve működő cégnél még nem fordult elő, hogy a sofőr hibájából baleset történt volna. Nagy gondot fordítanak arra, hogy a vezetés előtt felhívják a figyelmet a fontos tudnivalókra. Olyan viszont már megesett, hogy a benzinkúton megálló egyik autó vezetője nem húzta be a kéziféket, és a járgánya alig 10 centiméterre gurult el a sorban elől álló luxusautó előtt.

Megtudtuk azt is, hogy a körülbelül 35-50 milliós értékű, négyszemélyes Ferrari California a legnépszerűbb, mert abba hátra a gyerekek is beülhetnek, és még a teteje is lehúzható. Nosztalgiából pedig sokan elviszik egy körre a szépen felújított kis Fiatot.

Kátay Gézának egyébként a 575 lóerős, 1200 kilós Ferrari 458 Italia a kedvence.

A nyírbátori György jó dolognak tartja még utasként is, hogy ki lehet próbálni ezeket a több száz lóerős autócsodákat. A Balatonfüreden nyaraló férfi a 16 éves, jogosítvánnyal még nem rendelkező Dóra lányát fizette be utasként egy rövid körre az ezüst színű, körülbelül 60 millió forintot érő Lamborghinibe. Elmesélte, hogy már tavaly is rácsodálkoztak ezekre a szépségekre, és most végre a lánya révén ki is próbáltak egyet.