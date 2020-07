Nemcsak a futballról szól az ösküi gyermekfocitábor

Már negyedik alkalommal rendezik meg a focitábort az ösküi sportpályán. A szervezők a sok mozgás mellett nagyon fontosnak tartják, hogy egy igazán jó közösség alakuljon ki a táborozó gyerekek csoportjából az egy hét során.

Bár a járványhelyzet miatt a szervezők már-már lemondtak a 2020-as ösküi focitáborról, de a szülőktől érkező megkeresések hatására mégis megszervezték a környékbeli gyerekek körében népszerű tábort. Arra törekednek, hogy a részt vevő gyerekek egy igazi kis csapatot alkossanak, minél jobban megismerjék egymást, és barátságok alakuljanak ki.

Lóczi Róbert utánpótlásedző, a tábor vezetője elmondta, hogy a korábban kialakult jó kapcsolataiknak köszönhetően három hét alatt sikerült véglegesíteniük a programokat. Idén kicsit kisebb büdzsével, kevesebb támogatóval, de a korábban már megszokott színvonalhoz ragaszkodva készültek fel a 32 gyerek egyhetes foglalkoztatására. Már hagyományosan az egyik napon buborékfocizhattak a gyerekek, idén is visszatért a free­style trükkök mestere, Lipták Zoltán, aki egy meglepetés vendéget is hozott a táborba, és izgalmasnak ígérkezik a pénteki székesfehérvári stadiontúra is, amelynek során a táborozók találkozhatnak majd a MOL Fehérvár FC NB I-es futballcsapat néhány játékosával is.

Az egyhetes tábor idején a gyerekekkel a megszokott csapat foglalkozik, akikhez csatlakozott még Kaszinecz József testnevelő is. Az ösküi focipályán vidám feladatok, ügyességi versenyek is várnak a táborozókra, és a labdák is főszerepet kapnak. – Arra fókuszálunk, hogy a táborozók egy csapatot alkossanak, minél jobban megismerjék egymást, és barátságok alakuljanak ki. Vigyék tovább a jó hírünket, hogy jövőre még többen jöjjenek – fogalmazott a táborvezető.

A focitábor végén – szintén hagyományosan – minden résztvevő érmet kap majd, és a gyerekek szavazatai alapján díjazzák a legaktívabb, legügyesebb játékost is, és természetesen a már megszokott torta sem marad majd el.