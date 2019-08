Nemcsak simogatni, kipróbálni is lehetett a harci helikoptert

Szombaton ismét megrendezte Veszprémben, a Laczkó Dezső Múzeum Tanulmányi Raktárának udvarán a Helikoptersimogatót az LHSN.HU.

Rengeteg érdeklődőt vonzott a Török Ignác utcai raktárhoz az udvaron kiállított Mi-24-es, amelyet a helikoptersimogató esemény keretében a gyerekek és felnőttek nemcsak kívülről csodálhattak meg, de lehetőségük nyílt beülni és kipróbálni, milyen is lehetett egy ilyen vastömeggel szelni az eget.

Balogh Ákos, a helikopter tulajdonosa és az esemény főszervezője elmondta, Nagy Miklós és Katona József volt a segítségére az eseményen, aki egyébként Mi-8-ason volt fedélzeti technikus, tehát a repülést érintő kérdésekben is a résztvevők segítségére tudott lenni.

Repülőrádió-antenna is fel volt állítva. Balogh Ákos elmondta, a szerkezet segítségével azt lehet hallani, ami a levegőben zajlik, az éles, sikításszerű hang is arra utalt, hogy valaki rádiózott vagy rádiózni próbált. – Ez a szerkezet gyakorlatilag rádióhullámokat vesz, és ha rátennénk a beszélőkészletét, akkor adna is, hiszen ez egy rádió adó-vevő, de a jelenlegi törvényi szabályozás szerint légi sávon forgalmazni csak engedéllyel lehet. De hallgatózni szabad.

Az érdeklődők a kutató-mentő felszerelést is kipróbálhatták, ahol a hordágyak mellett egészségügyi felszerelések, oxigénpalackok, infúzió, defibrillátor és még rengeteg érdekesség megtalálható a helikopter gyomrában. Ezek az eszközök az éles kutató-mentő feladatot ellátó helikopternek is a részei, amit normál esetben nem, vagy csak kellemetlen körülmények között láthatnának az emberek.

A helikoptersimogatón bemutatott gép a Szovjetunióban készült, és 1981-ben szállították az NDK-ba. Németország egyesítését követően döntöttek úgy, hogy kivonják a forgalomból ezt a típust, így kerülhetett 1995-ben a Magyar Honvédséghez 20 darab Mi-24-es. Magyarországon viszont egy percet nem repült ez a gép, 2012 végén a feleslegessé vált helikoptert szétbontották, így került az itt kiállított gép az LHSN.HU hagyományőrzőihez. A PROJECT 110161 névre keresztelt felújítási munkálatok a mai napig tartanak, nem kevés energiabefektetéssel, hogy a Veszprémben található helikopter teljes pompájában várhassa az ide látogatókat.