Népszerű és sikeres a Horgász-suli szakkör

A 2020-2021-es tanévben ünnepli 10. évfordulóját a Magyar Tenger Horgász Egyesület gyermek és ifjúsági utánpótlásprogramja, amelynek foglalkozásain ötezer gyermek vett részt valamilyen módon az indulás óta. Az egyesület örömmel tekint vissza az elmúlt évekre, és büszke az elért eredményekre.

2011-ben már elég erős volt a Magyar Tenger Horgász Egyesület ahhoz, hogy különböző programokat indítson Veszprém megyében, így szervezetten az általános iskolákban, könyvtárakban előadásokat és foglalkozásokat tartott 8-14 éves tanulóknak a különböző világnapok alkalmából. A Magyar Országos Horgász Szövetség később becsatlakozott a programba, és támogatja a révfülöpi egyesület törekvéseit, így most már olyan komplett, 8-10 tanórás szakkörre várják a fiatalokat, amely állami horgászvizsgával zárul.

– A nehezen induló kezdeményezés az évek folyamán hatalmas siker lett, most már nem mi megyünk helyszínt keresni, hanem az intézmények keresnek minket. A gyerekek a foglalkozásokon az általános horgászismereteken kívül tanulnak a múltunkról, a Balatonról, a vízpart élőhelyeiről, környezetünk védelméről, etikáról, az élőlényekkel való bánásmódról, tehát igazán fontos értékekről. Természetesen a vízpartra is kilátogatunk, hogy mindezt meg is tapasztalhassák. Egyértelmű célkitűzésünk, hogy a fiatalság visszataláljon a természetbe, átélje annak fontosságát, és kicsit kiszakadhassanak elektronikus világunk rohanó tempójából – mondta Domina Balázs elnök, az oktatási program megalkotója.

A szakkörökön kívül tanulmányi kirándulásokat, gyermeknapi horgászversenyeket, játékos vetélkedőket, pályázatokat és gyermektáborokat is szervez az egyesület, így széles palettából válogathatnak a résztvevő diákok és szüleik. Bár most – a járványhelyzet miatt – a programok nagy része nem tud elindulni, de azt remélik, hogy mihamarabb visszatér minden a normális kerékvágásba, és gőzerővel folytathatják a munkát.

Az előző tanévben a Révfülöpi Általános Iskolában tartottak Horgász-suli szakkört, amit a járvány félbeszakított, és emiatt csak most ősszel sikerült befejezni azt. Végül 20 sikeres vizsgázóval és egy jó hangulatú közös horgászattal zárták a szakkört az őszi szünet ideje alatt.