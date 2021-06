Népszerűbbé vált az online ügyintézés a járvány miatt

Összességében javult az ügyfélszolgálatok megítélése idén hazánkban a két évvel ezelőtti helyzethez képest, ám tízből három magyarnak az ügyintézés még mindig nyűg. Szakértőink azt javasolják, mindenképpen írásban is jelezzük kifogásunkat az érintett cégnek, szolgáltatónak. Így lehet kezdeményezni békéltető eljárást.

Jelentősen javult az elmúlt két évben a futárcégek és a web- áruházak megítélése. Ezek a vállalkozások és az étel-házhozszállítók érték el a legnagyobb tetszésnövekedést 2019-hez képest. A friss felmérésből az is kiderült, hogy a legrosszabb ügyintézési élményeket 2021-ben a válaszok alapján a mobil-, internet- és kábel­tévé-szolgáltatók nyújtották, a pénzügyi szektor stabilan tartotta második helyét.

A távközlési szolgáltatókkal szembeni elégedetlenség a koronavírus-járvány miatti lezárásokkal függ össze: a home office, az online oktatás, a több otthon töltött idő érzékenyebbé tehette a felhasználókat, a szolgáltatók pedig nem mindig tudták megfelelően kezelni a szokatlanul nagy számban érkező megkereséseket. Mindezt a Comnica kutatása állapította meg, amit idén tavasszal az NRC online piackutató céggel közösen végzett. Azt vizsgálták, milyen kommunikációs csatornákon intézik ügyeiket a magyarok, hogyan használják azokat, és mi a véleményük a cégek, szervezetek ügyintézési gyakorlatáról.

Összességében javult az ügyfélszolgálatok megítélése: majdnem minden második ügyfél szerint a járvány szerény, de érezhető fejlesztésekre ösztönözte őket, további nyolc százalék pedig kiemelkedőnek ítélte a színvonal-növekedést. A negatív élményekre ugyanakkor az emberek egy része igen érzékenyen reagál: minden negyedik válaszadóval előfordult már, hogy egy vagy több rossz tapasztalat hatására felbontotta a szerződését szolgáltatójával, egyötödüknek pedig ehhez egyetlen baki is elég volt.

Az elmúlt két évben minden korcsoportban nőtt a digitális ügyfélcsatornák használata. A legnagyobb változás a hatvan év felettiek körében tapasztalható: míg 2019-ben csak 43 százalékuk, addig idén már 58 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy igénybe vette már az ügyintézésnek ezt a módját. Ebben jelentős szerepe lehetett a járványnak, amely az időseket elzárta a világtól, így rákényszerítette őket arra, hogy amit lehet, megtanuljanak online elintézni.

Ahogy két évvel ezelőtt, a kutatásban idén is megkérdezték, mennyire „fájdalmas” dolog ma Magyarországon ügyet intézni. Bár az index némileg javult, a válaszok alapján tízből három magyar számára ez még mindig a hétköznapi nyűgök egyik fajtája.

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületéhez érkező megkeresések alapján érzékelhető, hogy megnövekedett az online vásárlások száma. A fogyasztók olyan termékeket is vesznek interneten keresztül – például élelmiszert, ételt –, amelyeket korábban nem vagy csak ritkán. Továbbá ­egyre inkább megszokják, hogy ügyeiket online is rendezhetik, legyen az banki, elektronikus hírközlési vagy egyéb ügyintézés, reklamáció. A fogyasztóvédők minden ilyen esetben azt javasolják, hogy írásban – például e-mailben – is jelezzük kifogásunkat az érintett cégnek, szolgáltatónak. Ugyanis így a panaszbejelentés idejét, tartalmát később is bizonyítani lehet. Emellett egy esetleges békéltető testületi eljárás kezdeményezésének is előfeltétele, hogy igazolni tudjuk, megpróbáltuk rendezni a jogvitát a vállalkozással.

