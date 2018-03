Kezükben a jövő: nőorvosok tanácskoznak Veszprémben

Érdemes kihasználni a kormányzat figyelmét, miszerint idénre meghirdette a családok évét, utalt a kórházakat is érintő jó lehetőségekre Ács Nándor professzor, az Egészségügyi Szakmai kollégium Szülészet-Nőgyógyászati és Reprokukciós Tagozatának tagja a nőorvosok regionális találkozóján, szombaton Veszprémben, a Hangvillában.

Tudományos ülés

A Magyar Nőorvos Társaság Északnyugat-magyarországi Szekciójának XI. tudományos ülését idén a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztálya szervezte meg Szigeti Zsanett osztályvezető főorvos vezetésével Bódis József professzor, a Magyar Nőorvos Társaság elnöke védnöksége mellett.

Porga Gyula Veszprém polgármestere köszöntőjében a biztonságra helyezte a súlyt, amely az egészségügyi ellátásban is megnyilvánul. Kiemelte, nagyon büszkék a veszprémi kórházra, az alapellátásra, az ott dolgozókra, az infrastruktúrára, amellyel nemcsak 60 ezer emberről gondoskodnak, hanem egy nagyobb térségről is. –A „hardver” frissítése fontos, amelyre kitűnő lehetőséget ad a mostanihoz hasonló találkozó is, vélekedett.

Dávid Gyula, a veszprémi kórház főigazgatója üdvözölte, hogy az általa vezetett intézményben a humánerőforrás fejlesztés megkezdődött. Kiemelte, nemcsak a város szépült és újult meg, a kórháznál is ez történt, ahol büszkék a szülészet-nőgyógyászat infrastruktúrájára is. Szerinte nagyon fontos, hogy jó körülmények között, színvonalas munkát tudjanak végezni kollégái.

Díjátadás

A megnyitók után átadták a Gardó Sándor professzor emlékére alapított díjat, amit idén Molnár Mihály, a tatabányai kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa, és Sterlik Krisztina, a soproni kórház szülészeti-nőgyógyászati osztálya főnövére vehette át.

A konferencián, ahol megyénk frissen végzett orvosai is előadásokat tartanak fókuszban elsősorban a várandósgondozás állt, így ennek kapcsán beszélnek többek között a védőnők szerepéről, a GBS szűrésről, a császármetszésről, a túlsúlyos nők gondozásáról, a védőoltásokról, a szülészeti fájdalomcsillapításról, a nagy súlyú magzatokról, de szó lesz a petefészekrákkal diagnosztizált betegek nőgyógyászati ellátásáról és a műtétek utáni szövődményekről is.