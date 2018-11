Növekszik a magyar optikák forgalma

Egyre többet költ a magyar lakosság szemüvegekre, és ez a tendencia várhatóan folytatódni fog a következő időszakban is.

Hazánkban az optikai üzletek száma stagnál, ugyanakkor stabil árbevétel-növekedés jellemzi a piacot. Az utóbbi öt évben majdnem megduplázódott az optikai eszközöket gyártó cégek árbevétele – a Nemzeti Cégtár adataira támaszkodva ezt a konklúziót szűrte le a Világgazdaság. A Magyar Látszerész Szövetség 800-900-ra becsüli a hazai magánoptikák számát. Az itthoni piac vezető szereplője a Grand Vision Hungary Kft., a negyven országban jelen lévő Grand Vision-csoport magyarországi leányvállalata, amely szerint a következő öt esztendőben a globális szemüvegpiac évente várhatóan 5 százalékkal nő majd a fogyasztók életstílusa miatt.

Ferenczy Zsolt optometrista, látszerész, a pápai Ferenczy Optika vezetője a Naplónak nyilatkozva kifejtette: az elmúlt másfél-két évben valóban tapasztalható némi fellendülés az optikai piacon. Ettől függetlenül sokan vannak, akik a legolcsóbb szemüvegkereteket keresik, az aktuális trendeket pedig elsősorban a fiatalok követik, ők is inkább csak a napszemüvegek esetében. – Általánosságban elmondható, hogy a hozzánk betérők egyszerű, kedvező árú szemüvegeket szeretnének, amik szimplán „csak” jól állnak nekik, és a viselésük közben jól érzik magukat. Persze mindig vannak, akik jobban, alaposan feltérképezik a kínálatot, egyedi igényekkel rendelkeznek, és hajlandók megfizetni a kiemelkedő minőségű terméket. Az egyes árkategóriák közötti különbségek a minőség terén is tetten érhetőek, ugyanakkor az olcsó szemüvegkereteknek sem lesz komolyabb bajuk, ha vigyáznak rájuk, miközben a drágább darabokat is össze lehet törni. A tartósság leginkább odafigyelés kérdése – jegyezte meg Ferenczy Zsolt.

A pápai optometrista hangsúlyozta, remek kezdeményezésnek tartja a mostanra hagyományossá vált, a Látás hónapja elnevezésű programsorozatot, aminek keretében a látszerészek minden évben ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket. Szabadi Zsolt, a Magyar Látszerész Szövetség elnöke a Világgazdaságnak elmondta: világtendencia, hogy a lakosság felének szüksége lenne valamilyen látáskorrekcióra, azonban például Magyarországon másfél millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton. Ő szintén kiemelte a Látás hónapját, aminek felhívásához idén októberben csaknem 300 magyar optika csatlakozott, ennek köszönhetően pedig akár 30-50 százalékkal is emelkedett a forgalmuk az adott időszakban.