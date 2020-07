Nyaralási költségek: Előre kell tudni, hogyan és mit kell fizetnünk

A Covid19 vírus miatt érdemes szállásfoglalás előtt még inkább körültekintőnek lenni és olyan helyet választani, ahol az utazás előtt díjmentesen vissza lehet mondani a szobát. Célszerű azt is ellenőrizni, a járványveszély miatt a hotelben vagy panzióban vannak-e korlátozások, például az étkezéseknél, a wellness-részlegek használatakor.

Belföldi és külföldi utazásoknál is egyre nagyobb teret hódít az internetes szállásfoglalás. Akár közvetlenül a szálló honlapján, akár online szállásközvetítőkön keresztül intézzük ezt, érdemes figyelmesen tanulmányozni a feltételeket. Fontos például, rendelkezik-e magyar nyelvű ügyfélszolgálattal a vállalkozás és a foglalás lemondható-e díjmentesen. Van-e lehetőség korábbi érkezésre, későbbi távozásra? Nézzük meg, milyen véleményeket írtak a kiválasztott hotelről, panzióról a korábbi vendégek! Előre érdemes azt is megtudni, van-e parkolási lehetőség, magunkkal vihetjük-e házi kedvencünket, felkészültek-e kisgyermekek fogadására is. S azt is, felszámolnak-e takarítás címén plusz költséget, fizethetünk-e bankkártyával, kérnek-e kauciót az esetleges károk fedezésére. Egy apartman esetében lényeges a felszereltség, például a televízió, a mosogatógép, a széf, a légkondicionáló. Akárcsak az, kérnek-e plusz pénzt az internet-elérésért, a medence használatáért.

– Ha egy honlapon több ajánlati ár szerepel, akkor az alacsonyabb esetében általában a teljes díjat előre ki kell fizetni és a foglalás nem mondható le. Így ha valami közbejön – betegség, nem várt más esemény – és nem tudunk elutazni, akkor elvész a befizetett összeg – hívták fel a figyelmet a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakértői. Ha gond lenne a foglalással, ha nem olyan a szálláshely, mint az ajánlatban szerepelt, elsőként az üzemeltetőjének kell jelezni észrevételeinket, kifogásainkat. Kérjük erről jegyzőkönyv felvételét! Ha nem oldódik meg a panasz, magyarországi szolgáltató esetén megtévesztő tájékoztatás miatt a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságához fordulhatunk. Kártérítési igény miatt békéltető testület előtti egyezségre is lehetőség nyílik.

A Veszprém megyeiek a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szakértőinek közvetlenül az 52/876-565-ös telefonszámon és az [email protected] e-mail-címen tehetik fel kérdéseiket. Olvasóink elküldhetik azokat szerkesztőségünknek is a [email protected] e-mail-címre, a válaszok lapunkban jelennek meg.