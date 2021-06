Nyárra így érdemes berendezni a teraszt

Egy teraszt berendezhetünk nyárra praktikusan úgy, hogy akár nappaliként, dolgozószobaként, pihenőhelyként funkcionáljon. Jó ötletekkel és némi odafigyeléssel az a pár négyzetméter is otthonossá és jól kihasználhatóvá tehető.

Ha a lehetőségeink engedik, a felújítást kezdjük a padló burkolásával, egy mintás, süppedős szőnyegnek köszönhetően úgy érezhetjük magunkat kint is, mint a nappaliban. Ha a terasz jobban ki van téve az időjárás viszontagságainak, válasszunk kültéri szőnyeget vagy műfüvet. Utóbbi azt az érzetet keltheti, mintha a kertben lennénk. Fából készült járófelület is szolgálhat burkolásként, puha, kellemes érzés rajta mezítláb is a járás. A járólapot könnyű takarítani, de hideg, a vízálló vinilpadló pedig több más anyag erényeit is egyesítheti olcsósága mellett. Ügyeljünk a csúszásmentességre, a szigetelésre, a jó vízelvezetésre. Az erkélyen is jól mutatnak a különböző fali panelek, egyúttal pedig az ülőkék mögött háttámlaként, akasztókkal kiegészítve tárolóként is jól használhatók.

Érdemes végiggondolni azt is, hogy leburkoljuk-e az erkélykorlátot. A szakboltok és a nagyáruházak egyaránt számos, különböző színű és stílusú belátásgátlót kínálnak. A legtöbbjük könnyen felszerelhető, strapabíró, és nemcsak a kíváncsi szemektől, hanem a széltől és az eső egy részétől is megvédik teraszunkat. Segítségükkel intimebbé, bensőségesebbé tehetjük a teret, ugyanakkor elveszítjük a panorámát. Gondoskodjunk az árnyékolásról: napernyő, napvitorla, függöny vagy bambuszroló is alkalmas erre a célra.

A terasz mérete meghatározza a berendezhetőséget, de túlzsúfolni semmiképpen sem érdemes. Néhány virágkaspónak, ruhaszárogatónak, esetleg egy kisebb grillsütőnek is jó, ha hagyunk helyet. Kaphatók kifejezetten kicsi, balkonra való szettek, és hasznosak a többfunkciós darabok. A lerakóasztalka például ülőkének és virágtartónak is megteszi, az összecsukható széket elég akkor elővenni, ha vendég érkezik. A lehajtható vagy kihúzható asztal jó szolgálatot tesz az étkezésnél, de nem feltétlenül szükséges egy kávézáshoz. Praktikus a teraszon néhány polc vagy egy szekrény, amelyben a kertészkedéshez szükséges eszközöket, párnákat tárolhatjuk. Ha keskeny, de magas bútort választunk, hasznos helyet spórolhatunk meg, és értékes rakodófelületet nyerünk.

Divatos és pénztárcakímélő megoldás a raklapbútor, ráadásul elkészítése is egyszerű. A raklapokat erősítsük egymásra, majd az egyik oldalra rögzítsünk egy lapot háttámla gyanánt. Azokat a részeket, amelyekkel érintkezni fogunk, mindenképpen csiszoljuk le, jobb esetben fessük is, nehogy szálkás maradjon. Puha párnával a tetején pedig akár egész estés programon is kényelmes. Érdemes egy kicsit többet áldozni a kültérre készült bútorokra, textilekre.