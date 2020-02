Nyulak, díszbaromfik és galambok kiállítása Csabrendeken

A Csabrendeki Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete idén is kiállításon mutatta be a helyi és vidéki tenyésztők büszkeségeit.

Amint azt Réfi János egyesületi titkártól megtudtuk, örömmel készültek a rendezvényre, már csak azért is, mert tavaly technikai okok miatt nem tudták megvalósítani a bemutatót.

– Ezúttal azonban nem kellett csalódást okoznunk az érdeklődőknek, változatos, jó hangulatú rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Az ez évi kiállításunk fontos mérföldkő is volt egyben szervezetünk életében, mivel 2020-ban ünnepeljük negyvenéves fennállásunkat, működésünket. Könnyid István tiszteletbeli elnökünk lelkes szervezőmunkájának, fáradhatatlan tenni akarásának köszönhetően jegyezték be egyesületünket 1980-ban. Az alapító tagok közül Könnyid István mellett Judi Lajos és Kenyeres Károly erősíti jelenleg egyesületünk sorait. Az idei kiállítás volt a harminchetedik az egyesület történetében. A jubileumi rendezvényre 54 tenyésztő nevezett 430 kisállatot. A kiállított egyedek közül 398 galamb, 26 díszbaromfi és hat nyúl szerepelt a bemutatón. Bár arányait tekintve a nyulak voltak a legkevesebben, a gyerekek számára mégis ezek jelentették a legnagyobb élményt, hiszen voltak közöttük olyanok, melyeket megsimogathattak, répával kínálhattak vagy akár ölbe is vehettek.

– Egyesületünk a jó kapcsolat fenntartására törekszik más, környékbeli szerveződésekkel is. Ennek köszönhető, hogy a mostani kiállításra Veszprém, Vas, Zala, Somogy és Győr-Moson-Sopron megyéből ugyancsak érkeztek kiállítók. A bemutatott tenyészállatok minősítését héttagú bírálótestület végezte, alapos szakmaiságról téve tanúbizonyságot, melynek eredményeképpen számos tenyésztő lett gazdagabb elismerő oklevéllel, győztesnek járó serleggel. Az elmúlt negyven esztendő alatt egyesületünk mindig jó kapcsolatot ápolt a kiállítás helyszínét biztosító általános iskolával és fő támogatónkkal, a csabrendeki önkormányzattal. Köszönjük segítségüket, melyre a jövőben is számítunk – mondta a titkár.