Óbudavár, ahol a tettrekészség nem hiányzik senkiből

A mostani lélekszám elég alacsony. Száz éve éltek itt százötven–százhatvanan is – kezdi Pintér László régész, betelepült óbudavári, akit néhány további lakos mellett arra kértünk, meséljen a hatvanhat fős faluról. Magunk sem hittük, hogy ennyi mindent lehet.

Pintér László 2012 óta él Óbudaváron, mint mondja, véletlenül alakult úgy, hogy egyszer egy közeli ásatásról ezen az útvonalon indult haza. – Megfogott a falu szépsége, nyugalma. Ez egyébként félig-meddig látszat, nyáron eszméletlen mennyiségű autó halad itt át, szezonban olyan a főutca, mint a Nagykörút – állítja nevetve a régész, s bár nehéz ezt elképzelni a békésen ásítozó porták között, hiszünk neki, mégiscsak ő az, aki itt lakik a főutcán. Nem sok választása van errefelé az embernek: Óbudaváron mindenki a főutcán lakik. Leszámítva azt a néhány családot, aki meg az Irtásdűlőn, ahol főleg bortermeléssel foglalkozik a lakosság, de akad ott néhány vendégház is.

Megtudjuk, 1836 táján épült a jellegzetes Balaton-felvidéki barokk templom, amely olyannyira jellegzetesre sikeredett, hogy ennek mását építették fel a szentendrei skanzenben. Kutatták a belső templomfalakat Óbudaváron, ám mivel még nem világos, hogy a számos, egymáson található festékrétegből melyik az eredeti, a skanzentemplom falait egyelőre meghagyták hófehérnek. Biztos, ami biztos.

A faluban működik a Családok a Családért Egyesület, a Magyar Schönstatt Család központja is, mely sok egyéb mellett egy különleges ösvénnyel, a házaspárok útjával gazdagítja a települést. Az út a Schönstatt-kápolnától indul, és közel másfél kilométerrel később oda is vezet vissza. Az erdőn-mezőn át vezető ösvény tizenöt állomása a házasság fontos eseményeit, fordulópontjait jeleníti meg, s arra sarkallja a párokat, hogy életük mérföldköveiről beszélgessenek.

A Szent Márton-parkról Pintér László azt meséli, hogy az óbudaváriak az utóbbi években folyamatosan csinosítgatták. Mutatja az istállóból átalakított pihenőt, a szabadtéri kemencét és a kristálytiszta forrásvízre épült nevezetességet, a mosót is, melynek boltíve alatt a helyi asszonyok egykor a szennyest szapulták. A szomszédos, hasonló formájú pinceüregben pálinkafőző üzemelt, de Pintér László szerint azt már nem indítják újra. Van egy kiváló vöröstói pálinkafőző, ő megteszi azt, amit a környékbeli falvakért meg kell tenni – jegyzi meg a régész elmosolyodva. Kifejti, a valószínűleg már az Árpád-korban is létező falu egykor a budavári káptalan birtoka volt. Neve előbb Budaváry, majd Óbudavár lett, de nem ám akárhogy, szigorúan egybeírva. Csak semmi kötőjel! Megalkudott efelől az országos községi törzskönyvbizottság száztizenhárom éve, ahogy azt a pihenőparkban álló emlékmű is jelzi. Jóravaló látogató tehát még gondolatban sem zsiványkodik a falu nevének kötőjelezésével (Ó-Budavár), nem háborgatjuk hát tovább a településnév-törvényt, felkutatjuk inkább a falu határában legelésző kecskenyáj urát, Szabó Bálintot, aki a családi ház konyhaasztala mellett, gerendáról lógó szárított virágcsokrok között fogad. Készségesen, bár a gazdálkodásban és sajtkészítésben elért eredményeiről csak szerényen mesél, arról meg, hogy magyartanár és összehasonlító irodalomtudomány szakon végzett, épp csak egy ironikus félmondatban.

– Kertész Imréből írtam a szakdolgozatomat. Nem sok köze van ahhoz, amit ma csinálok – teszi hozzá nevetve. Bálint budapesti, felesége, Anna családja óbudavári. A pár előbb egy ideig Pesten, majd Bécsben lakott, dolgozott, aztán felújították az óbudavári házat, melyben ma hat gyermekükkel élik a vidéken újrakezdők dolgos életét. 2008-ban, három kecskével indult a sajtkészítő családi vállalkozás, azóta közel száztagúra hízott a kecskeállomány, és tehenekkel bővült a gazdaság.

– Nagy a kereslet az ízesített sajtok iránt, bár azokból most egy kicsivel kevesebbet csinálunk, mert én nem annyira szeretem. Biztos a nevelői véna is dolgozik bennem, hogy mégiscsak a sajt íze domináljon egy sajtban, ne a petrezselyem vagy a fokhagyma. A krémsajtokhoz illik az ízesítés, de a lilahagymás sajt iránti igényt például egyáltalán nem értem – fejti ki immár Bálint, aki kísérletezései során végleg leszámolt a deviáns tejtermékekkel. A falu kapcsán elmondja, bár autó nélkül nehéz lenne itt az élet, nem kell megijedni, a völgyben máshogy működnek a távolságok. – Egy nagy faluban is előfordul, hogy két kilométert kell menni a boltig, csak míg ott a faluban maradok, itt már átjutok a következőbe.

– Mencshely után, ahogy az éles kanyart bevesszük, nekem még ma is összeszorul a szívem, amikor ez a látvány elém tárul – vallja Végh Tamásné polgármester, aki itt született, az alsó osztályokat Mencshelyen, az ötödiket, hatodikat, nyolcadikat Balatoncsicsón, a hetediket Szentantalfán járta. Nem mindig volt egyszerű, megoldották. – Volt egy járat reggel háromnegyed hatkor, télen azzal mentünk iskolába. Én segítettem a tanítónőnek befűteni és kitakarítani, mert én hajnalban már ott voltam, amikor ő megérkezett – emlékszik vissza a polgármester. Ma már falugondnok viszi-hordja a gyerekeket a csicsói iskolába, a szentantalfai óvodába, délben ebédet szállít az intézményeknek, meg Óbudaváron az azt igénylőknek.

A falu vezetőjétől megtudjuk, tizenkét nyugdíjasuk, tizenhét kiskorú lakosuk van, összesen hatvanhatan élnek itt. Magától értetődő, hogy mindenki ismer mindenkit, de Szabó Bálint korábban arról beszélt, nemcsak a faluban, az egész völgyben. Eleinte kissé kétkedve hallgatom a meseszerű történeteket az öt falucska, Óbudavár, Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Szentantalfa és Tagyon között húzódó testvéri összefogásról, mely kívülről valami különleges, megbonthatatlan egységnek tűnik. Az otthonukról kérdezzük őket, a völgyről mesélnek. Végül megértem: nincs Óbudavár völgy nélkül, és fordítva.

– Ez az öt falu a Nivegy-völgy, erről mindenki így beszél. Balatoncsicsóba járok boltba, oda jár iskolába a fiam is. Mi itt együtt élünk a völgyben. Nem az számít, hogy ki melyik faluban lakik, hanem az, hogy ha valamiben segíteni kell, ki ér rá hamarabb – véli Pintér László. Azért óva int, nehogy a túlidealizálás csapdájába essek, már ami a völgyet és a falut illeti. – Vannak ellentétek, vannak barátságok, ahogy az emberek között lenni szokott. De a tettrekészség, hogy a faluért tegyen valamit, nem hiányzik senkiből. Akármilyen pillanatnyi ellentét feszül is az emberek között, azt a közös ügyek érdekében mindig sikerül félretenni – összegzi röviden.

Tetszik ez a természetesség. Az itt-ott vadregényesre hagyott udvarok, a rohanó valóságból kihasított, tündérligetszerű park. De a Nivegy-völgyi testvériség is tetszik. Ahogy az öt település összeszokottságában, egymásrautaltságában összetart, mint egy középkori lovagregény hős szövetségesei. A Nivegy vagy Nevegy szó a szláv nevigyből származik, jelentése: nem látható, rejtett. Tetszik az is, hogy az erre utazókat Óbudavár engedi le a nem látható, rejtett völgybe. És ez a völgykapuőr, ez a mesebeli testvérek között is legkisebb fivér kikéri magának a túlidealizálást. Természetes itt a mosó, a kecske, a naponta sürgő-forgó falugondnok, és természetes, hogy van itt minden, ahogy az emberek között lenni szokott. Akárcsak az, hogy a völgy összetart. Így zajlik az élet errefelé.