Olaszországban komolyan veszik a járványt

Észak-­Olaszországban, Genovától 40 kilométerre, egy 3000 lelkes olasz kisvárosban, Campo Liguréban él 15 éve Varga János Gábor, aki ötvösként dolgozik. Megtudtuk tőle: Liguria megye lakossága idősödő, a tartományban sok volt a koronavírusos beteg. Arról kérdeztük, hogyan élte meg a kijárási tilalom időszakát, és hogyan látja most a helyzetet.

– Habár Liguria megyében sok volt a beteg, a mi völgysé­günkben nem volt krízishelyzet. Összesen nyolcan betegedtek meg, és ők is kigyógyultak belőle. A tágabb térségben, Lombardiában volt olyan eset, amiből országos botrány is lett: egy idősotthonban a nem megfelelő védekezés miatt több százan meghaltak. A kijárási tilalom alatt hivatalosan csak legfeljebb 200 méternyire, élelmiszerért lehetett elhagyni a lakást. Persze, ha a bolt 200 méternél messzebb volt, oda el lehetett menni. Voltak vicces dolgok is: például az ember elmehetett meglátogatni a barátnőjét, de csak hosszú távú kapcsolat esetén, az alkalmi légyottokat nem engedélyezték. Ezen aztán az egész ország nevetett, sok viccet faragtak belőle – mesélte a Naplónak Varga János Gábor.

Mint mondta, ahol lakik, ott van 200 méteren belül több bolt is, de néha elment kirándulni messzebbre is. Voltak olyan esetek, hogy a rendőrök kivonultak a közeli erdőbe, hogy „összegyűjtsék” a kirándulókat. – Kutyát lehetett sétáltatni, így sokan kértek kölcsön ebet, hogy sétálhassanak végre egy kicsit. Volt, hogy valaki csak bort vett a boltban, és a hatóságok azt mondták, hogy ez nem is igazi bevásárlás, és megbüntették. Az elején persze nagyon komolyan vettük a szabályokat, mert tényleg nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Nagyon furcsa volt, hogy a máskor zsúfolt időszakokban senki sincs az utcán, ez normál esetben az étkezési szokások miatt csak délben fordul elő. Az élelmiszerüzletek és a dohányboltok egyáltalán nem zártak be, igaz, errefelé a dohányboltokban lehet például számlákat is befizetni. A vendéglátóhelyek hónapokra bezártak, de mostanra minden kinyitott, amelyik nem ment tönkre. Úgy tudom, Genovában súlyos a helyzet, több vállalkozás bezárt, de ez összefügghet azzal is, hogy hoztak egy, a kisvállalkozásoknak nem kedvező rendeletet, amely megbonyolítja az adminisztrációt – jegyezte meg az ötvösként dolgozó férfi.

Szerinte sok segítő gondolat is követte a járványt. – Mi például két kolléganőmmel jótékonysági online ékszerár­verést rendeztünk az olasz vöröskereszt megsegítésére, amiből 22 ezer euró jött össze. Ebből egy nemzetközi mozgalom lett, és még nyolc országban, többek között Magyarországon is megismételték. Az élet amúgy visszatért a rendes kerékvágásba. A maszkviselést szigorúan veszik, ha az ember bemegy a boltba, föl kell vennie a maszkot. Aki ezt nem teszi meg, arra rászólnak. A kézfogások száma érezhetően csökkent, találkozni olyan emberekkel, akik nem fognak kezet, mások viszont meg­ölelnek, meglapogatnak. Itt is megoszlanak a vélemények a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Gyakran lehet találkozni vírusszkeptikusokkal, például sokaknak meggyőződése, hogy teljesen felesleges volt ez a sok korlátozó intézkedés, míg mások úgy gondolják, hogy még csak most jön a java. Az biztos, hogy a koronavírus továbbra is uralja az olasz közbeszédet – mondta Varga János Gábor.