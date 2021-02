Olaszországban otthon maradva: Molnár Gabriella örül a korlátozások fokozatos feloldásának

Hónapokig otthon kellett maradnia tavasszal a koronavírus miatt az Olaszországban élő Molnár Gabriella Edinának a kislányával, Lavíniával. Kézműves alkotásokat készítettek, azok videóit másokkal is megosztották és örülnek annak, hogy fokozatosan oldják fel a járvány miatti korlátozásokat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Márciustól májusig tartott a bezártságunk. Az elején azt hittük, rövid lesz, nem gondoltuk, mennyire megváltoznak a mindennapjaink. Egy hétig a tízéves kislányom egyedül volt itthon, aztán már én is vele voltam. Azért is, mert víziturizmussal foglalkozó munkahelyem van, így a járványhelyzet miatt azóta se kell bejárnom, nem lenne feladatom. Az irodánk átmenetileg bezárt. Szerencsére a lakásunknak van egy kis erkélye, de így se volt jó érzés, hogy sokáig nem mehettünk ki a szabadba. Persze értjük, hogy a kórházak leterheltsége, a saját egészségünk miatt be kell tartani a szabályokat. Egy ideig csak vásárolni mehettem el gyalog a legközelebbi boltba és a járdán mindenki félrehúzódott, ha szembe jött valaki – mondta el a Civitavecchiában élő Molnár Gabriella Edina és hozzátette: az olaszoknak az a szokása, hogy megölelik, megpuszilják egymást, ha ismerőssel találkoznak, azóta se térhetett vissza a hétköznapokba. Kezet se fognak.

Nemrégiben a karácsony előtt hozott szigorításokat oldották fel Itáliában, többek közt az éttermek esetében. A reggeli kávét se elvitelre kell már kérni, helyben el lehet fogyasztani, ez fontos az olaszoknak, ezért ennek Gabriella szerint sokan örülnek. Kihasználják a lehetőséget.

Neki is jó érzés volt látni a napokban bevásárláskor a párjával, hogy megint megteltek a bárok teraszai, ha távolabb is kell egymástól a vendégeknek helyet foglalniuk, újra él a város. Olvasónk arról is beszélt, hogy az ünnepek előtt azért vezettek be korlátozásokat, mert arra számítottak, különben sokan nagy családi összejöveteleket szerveznek és jelentősen felgyorsul a fertőzés terjedése. Elfogadták a lakosok ezeket az intézkedéseket, mert már átélték, hogy a nyári lazítások után jött a járvány második hulláma. Gabrielláék se találkoztak férje édesanyjával személyesen már egy éve, mert messze lakik tőlük, le is zárták egy ideig a régiók közti átjárást.

Márciusban szabadságot vett ki olvasónk, azóta – csaknem egy éve – az állam biztosít neki ellátást. Ez még a következő hónapban is biztosan így lesz, nem tudja, utána meghosszabbítják-e ezt a támogatást, ami sokaknak jár. Sok a kérdés, bíznak, aggódnak is az emberek, tudják, a változások egy része tartósan megmarad. „Ahhoz, hogy a nemzetközi idegenforgalom beiinduljon, megteljenek külföldi turistákkal a hajók, az egész világnak kell jobban lennie a koronavírus tekintetében, nem csak az olaszoknak” – fogalmazott Gabriella. Az egészségügyben dolgozókat, az időseket már környékükön is elkezdték beoltani. Egyre többen vannak azonban olyanok ismerősei közt, akik átestek a koronavírus okozta betegségen.

Kislánya tavasszal hamar megszokta a távoktatást. Szeret barkácsolni, ezért arra törekedtek, kevesebb időt töltsön képernyők előtt. Különféle technikákkal készített kézműves alkotásokat. Amikor dolgozott, videóra vették és megosztották közösségi oldalakon, ezzel kedvet adva másoknak, hogy kövessék példáját: így is lehet játszani, nem csak a számítógépen.

Szeptember óta pedig Lavínia iskolába járhat, mert már hatodikos és ott az számít a felső tagozat első évfolyamának. Egyik osztálytársáról korábban kiderült, hogy elkapta a Covidot. Emiatt tíz napos szünetet kaptak és tesztelték kétszer is a gyerekeket. Egyikük sem fertőződött meg. Megnyugtató olvasónk szerint, hogy hatásosak az iskolai óvintézkedések: a gyerekek egész nap maszkot viselnek, távol ülnek egymástól és nem adhatnak át egymásnak semmilyen holmit.

– Eleinte többen nehezen hitték el, hogy ennyire súlyos lesz a helyzet. Nálunk, Olaszországban hirtelen komolyra fordult a dolog, jelentősek a következmények. Szerintem itt a történtekhez képest jól reagáltak a döntéshozók az intézkedésekkel, hiszen hasonló állapot, ami a világon szinte mindenkit érint, még nem fordult elő – szögezte le az édesanya.