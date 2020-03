Olvasnál, de már unod az otthoni tékát? Íme néhány digitális könyvlelőhely!

2014-es indulása óta a Getty virtuális könyvtára majdnem négyszázezer egyedi olvasmányt tett ingyenesen letölthetővé, melyeknek nagy része fizikai állapotban már nem elérhető, de a Metropolitan Museum of Art katalógusai, monográfiai vagy a szintén New York-i Guggenheim Múzeum kiadványainak egy része is ingyenesen elérhető.

Angolul tudóknak az Open Culture oldalán összegyűjtött mintegy 800, jórészt angol nyelvű és letölthető e-könyvet ajánljuk.