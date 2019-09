Ősszel is van miért a Balatonra utazni

Idén 284 szálláshely és 140 étterem, büfé, cukrászda csatlakozott a Nyitott Balaton elnevezésű akcióhoz, amelynek keretében azt szeretnék bebizonyítani, hogy van miért a Balatonra utazni az őszi időszakban is.

A kampányt a szüreti időszakhoz és a Márton-napi eseményekhez igazították. November 10-éig több mint száztíz programot szerveznek annak érdekében, hogy a Balatonra több turista érkezzen az őszi időszakban.

Az akciót 11. alkalommal szervezik meg, középpontjában a balatoni borok, ételek és az aktív programok állnak – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. Kifejtette: számos borospince ingyenes borkóstolót is tart azoknak, akik a Nyitott Balaton oldaláról letöltik az akcióhoz kapcsolódó kuponlapot. A Balaton több pontján a természetért rajongóknak vezetett kerékpáros és gyalogtúrákat is szerveznek, amit összekötöttek a több mint száz pecsételőpontból álló tókerülő élménytúrával. Ebben az időszakban minden hétvégére jut egy-egy fesztivál, amelyekre várják a felnőttek mellett a gyerekeket is. Ilyen például a Gyenesdiási Szüreti Vigasságok vagy a siófoki Sör és Csülök Fesztivál, az Alsóörsi Halfőző Verseny, az ugyancsak siófoki Halfesztivál, a balatonföldvári Töklámpások éjszakája és a Márton-napi családi fesztivál Hévízen.

– Ebben az időszakban a Balatoni Hajózási Zrt. is több sétahajót indít. A gyerekeket Füred kapitány, a balatoni mesehős kincsvadászatain szórakoztatják – mondta Éskovács Péter, a kampány sajtófőnöke.

Fekete Tamás hozzátette, az akciót nem azért szervezik meg, mert elégedetlenek a balatoni vállalkozók és szakemberek a Balaton nyári forgalmával. Nyáron nagyon sok vendég volt a Balatonon, de sokakat nem a fürdőzés vonz, ezért most nekik próbálnak lehetőségeket kínálni. Mint mondta, a balatoniak elégedettek a húzóágazatnak számító turizmus számadataival. Noha végleges statisztikák még nincsenek, az biztos, hogy a jó időnek köszönhetően újabb csúcsokat ért el a turisták érdeklődése a Balaton iránt.

Mint mondta, amennyiben terveik megvalósulnak, a következő években tovább nőhet a régió forgalma, hiszen a Balaton térségében 2020 végéig összesen 18 uniós fejlesztést hajtanak végre, 20 milliárd forintból, közülük kiemelkedik a Balatonfüredet, Hévízt, Ti-

hanyt és Badacsonyt érintő beruházás. 120 balatoni panzió is megújul, emellett 10 szállodát újítanak fel, és 13 új szálloda is épül.