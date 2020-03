Ötvenöt kilót fogyott a tapolcai édesanya – Megkérdeztük, mi a titka!

Bognár Zsuzsannát a fogyás és az egészséges életmód példaképének tekintik Tapolcán sokan. Joggal, hiszen ötvenéves korára 120 kilogrammról 65 kilóra fogyott, amellett, hogy évtizedek óta cukorbeteg. No és születésétől fogva maximalista.

Zsuzsival nem is találkozhattunk volna másutt, mint a Tapolcai Sportházban, ahova hetente háromszor jár másfél órás edzésekre. Itt mesélt hízásokról, fogyásokról, betegségről, boldogságról.

– Kápolnásnyéken nőttem fel, átlagos gyerek voltam, amíg hasnyálmirigy-gyulladást nem kaptam ötévesen. A sok gyógyszertől duci lettem tízéves koromra, 13 esztendősen pedig már 90 kilót mutatott a mérleg alattam. A szüleim segítsége nélkül, magamtól kezdtem el diétázni. Krumplit ettem tejföllel, így fogytam le 15 éves koromra 90 kilóról 70-re. Akkor 167 centiméter magas voltam. Később férjhez mentem, terhességi cukorbetegségem lett, így nem hízhattam el, diétáznom kellett – emlékezett vissza Bognár Zsuzsanna. Keszthelyen vasúti pénztárosként dolgozott, később Tapolcára költöztek, a fiuk után a lányuk már itt született. Amikor a gyerekek kicsik voltak, elkezdett hízni. A cukorbetegsége miatt nem tudott elhelyezkedni, a férje így külföldön vállalt munkát, mondván, inkább ő dolgozik többet, felesége nevelje itthon a gyerekeket. Hétvégente járt haza, és ez így van ma is, immár 23 éve.

– Eleinte folyamatosan híztam, egy év alatt 80-ról 120 kilóra ment fel a súlyom 30 éves koromra. Nehéz volt ruhát találni magamra, csak sportcipőben és melegítőben jártam. A házimunka is nehezebb volt, és nem jártam szívesen emberek közé. Amikor láttam egy duci hölgy ismerősömet, aki sikerrel futott és fogyókúrázott, gondoltam, belevágok. Tudtam, hogy a gyerekek csak rám számíthatnak otthon, ha baj van, ezért fittnek kell lennem. A férjem viszont ugyanúgy szeretett, mint régen, ezért nagyon szerencsésnek éreztem magam. De tudtam, hogy ez mégsem maradhat így.

Eleinte csak otthon mert mozogni, a tévében látott tornagyakorlatokat végezte és diétázott. Naponta görkorcsolyázott, nyolc éven át napi két kilométert edzett, így végre lefogyott 75 kilóra. Aztán beiratkozott egy konditerembe, és dietetikus segítségét kérte az étkezéshez, így lement még tíz kilogramm.

– Ma már tudom, mit és mikor kell ennem, hogy naponta hatszor kell étkeznem. Közben a lányom is meghízott, de azt mondta, én vagyok a példaképe, és elkezdett fogyókúrázni. Ma velem jár a konditerembe – jegyezte meg Zsuzsi, aki teljes kiőrlésű lisztből, habarással főz.

Muszáj fegyelmezettnek lennie, mert a lányának is példát mutat. – Rászólok, ha a kelleténél több csipszet eszik, és neki is bérletet veszek a konditerembe. Háromhavit, így muszáj jönni, ha az ember már kiadta rá a pénzt. A másfél órás edzés közben nincs pihenés és telefonálás, szigorú vagyok. Három éve edzek, hetente háromszor. Szeretem a hasizmokat megmozgató felüléseket és a kitöréseket is – magyarázta Zsuzsi, akinek a fia is kéri a segítségét a diétás étkezésben, ha 90 kiló fölé megy a súlya.

A legnagyobb öröme, ha a próbafülkében fel tudja venni a ruhát, amely megtetszett, és látja, hogy a férjének is tetszik. Sokat köszönhet neki, és Zsuzsi örül, hogy végre csinos. A háziorvosa szavai szerint példa lehetne sok cukorbeteg és fogyni vágyó előtt.

– Most 70 kiló körül van a súlyom, de nem vagyok elégedett. Jó lenne 66-ra lefogyni, de ez már nem fog menni, úgy érzem – mondja.

A 31. házassági évfordulón készült fényképen már rendkívül csinosan áll a férje mellett. De Zsuzsi a házimunkában is jeleskedik, sőt! Családi házuk pincéjébe nyaranta ő hordja le az egész télre való felaprított fát, és a nyolcezer négyzetméteres gyümölcsös fűnyírását sem engedi át másnak.

– Ezekhez ragaszkodom, sportként végzem mindkettőt. Szükségem van arra a mozgásra is. Sokat olvasok a témáról, és nem értem, hogy akik elkezdenek edzeni, miért hiszik azt, hogy egy-két nap alatt lefogynak. Pláne, akik alapból nagy súllyal indulnak, tíz-tizenöt kiló felesleggel. Ha lemegy a súly, sokan abbahagyják a mozgást, elégedetten hátradőlnek, pedig az elért súlyt fenn kell tartani. A súlyzós edzéstől pedig nem kell félni, mert attól lesz szép, feszes a bőr. Amíg él az ember, addig dolgoznia kell azon, hogy vékony maradjon – hangsúlyozza. Zsuzsi megtanulta, hogy figyelnie kell a glikémiás indexekre, az egyes élelmiszerek vércukorszint-emelő képességére is. Tudja, hogy 120 gramm szénhidrátnál többet nem fogyaszthat egy nap, mert különben még a zöldségtől is hízik.

– A napi étrendem például ilyen: délelőtt útifűmaghéjat eszem zabkorpából készült kásával és ananászt. Az ebédem másfél deci tej, három deka korpa és 10 deka­gramm gyümölcs, de útifűmaghéjat is teszek a korpába. Délután fél négykor 10 dekagramm mexikói keveréket főzök, hat dekagramm csirkemellsonkával eszem. Este negyed tízkor és reggel ugyanazt eszem: tíz dekagramm céklaszeletet megsütök, de csak félig, mert ha túl puha a cékla, gyorsan szívódik fel. Szívesen eszek friss, vagy fagyasztott ananászt.

Kétség nem fér a kitartásához, akaraterejéhez, amelyek nélkül nem sikerült volna ennyit fogynia. Ki tudja, az egészségét mennyire befolyásolta volna, ha 120 kilós marad, ám az biztos, hogy előbb-utóbb benyújtotta volna a számlát a szervezete. De ebbe felesleges belegondolni, inkább követni kell a példáját.