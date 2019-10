Oviolimpia sorversenyekkel és egészséges ételekkel Balatonfűzfőn

Sport- és élménynapot tartottak a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskolában a közelmúltban.

Délelőtt közel hatvan óvodás vehetett részt az oviolimpián, akik különféle sorversenyek mellett atlétikai számokban is kipróbálhatták magukat.

– A versenyszámok után megvendégeltük a kicsiket egészséges ételekkel, gyümölccsel, joghurttal, és díjaztuk is őket. Olyan ügyesek voltak, hogy mindenki dobogós helyezést ért el – mondta el lapunknak Dudás Zsolt, az iskola igazgatója.

Nemcsak a kicsiket próbálták az egészséges élet felé terelgetni, a tanórák után az iskolásoknak tartottak színes programokat.

– Egy sport- és élménykört hoztunk létre, amit a gyerekek egy menetlevéllel körbejártak, és mindent kipróbáltak. Eljött az egészségfejlesztési iroda sporteszközökkel, a tűzoltók egy autót hoztak, amit egészen közelről is meg lehetett nézni; a rendőrség hozott egy traffipaxot, amivel megmérték, hogy ki milyen gyorsan fut, és készítettek egy kerékpáros ügyességi pályát is a gyerekeknek, de meg lehetett tanulni az újraélesztést is – tette hozzá az igazgató.

A gyerekek kipróbálhatták még a kosárlabdát, a röplabdát és a focit, a VEDAC jóvoltából a gátfutással és a gerelyhajítással is lehetett ismerkedni. Még dobásokat is tanított a gyerekeknek az egykori irinyis birkózó, Barnóczki Bertold Boldizsár. Fiúk és lányok között egyaránt népszerű volt a paintball és a lézerpuska. Előbbivel a célba lövést lehetett gyakorolni, a lézerpuskával pedig háborúkat vívtak az osztályok.

– Tejjel és vízzel is kínáltuk a gyerekeket, és próbáltuk a vízfogyasztás fontosságára is felhívni a figyelmet. Igyekszünk minél több élményprogramot behozni az iskolába, és a frontális oktatás helyett ezekre helyezni a hangsúlyt – fejezte be Dudás Zsolt.

Akik teljesítették az élménykör állomásait, sorsoláson vettek részt, ahol sporteszközöket és egészséges élelmiszereket lehetett nyerni.