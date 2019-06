Óvjuk a szemünket a nyári naptól – veszprémi szemészt kérdeztünk

Az erős nyári napsugárzás gyorsíthatja a szürke hályog kialakulását. A betegség okairól, megelőzésének lehetőségeiről szakorvost kérdeztünk.

A szürke hályog az életkor előrehaladtával egyre nagyobb eséllyel alakul ki – mondta Földvári Béla szemész főorvos. Hozzátette, a statisztikák szerint 65 éves korban a lakosság ötven, 75 éves kor felett a lakosság hetven-nyolcvan százalékánál alakul ki a betegség. – A szemlencse anyagcseréje az évek során csökken, és megváltozik anyagának összetétele. A szürke hályog úgy jön létre, hogy a szem belsejében lévő lencse anyaga elhomályosodik, a folyamat akár hosszú éveken át tarthat, és beavatkozás nélkül teljes vaksághoz vezethet. A látást ilyenkor csak műtéti úton lehet visszaállítani – részletezte a szakember.

A betegség kialakulásának kockázatát növeli a diabétesz, a reuma, a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás is, valamint bizonyos gyógyszerek, például a szteroidos gyulladáscsökkentők. Bizonyított tény, hogy a szemet ért túlzott UV-fénynek is szerepe van a szürke hályog kialakulásában, ennek esélyét megfelelő napszemüveg viselésével csökkenthetjük.

– Az UV-fény kiválthatja a szürke hályogot, és gyorsíthatja is a betegség romlását. Ennek megelőzésére a legtöbb, amit tehetünk, hogy jó minőségű, UV-szűrővel ellátott, optikában vásárolt napszemüveget viselünk, és lehetőség szerint ne menjünk tűző napra a kritikus 11 és 15 óra közötti időszakban, amikor a legerősebb a nap sugárzása – hangsúlyozta Földvári Béla.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a szürke hályogos beteg erős napfényben sokkal rosszabbul lát, ezért ilyenkor kerülni kell például az autóvezetést.

A betegség első tünete még csalóka, ugyanis közelre egyre jobban lát a páciens. Ez­után a lencsén homályos foltok jelennek meg, a látás egyre ködösebbé válik. Olyan, mintha vízfüggönyön át nézne az ember.

Magyarországon évente mintegy 80-90 ezer szürkehályog-műtétet végeznek, ugyanis csak ezzel az eljárással gyógyítható a betegség. A modern műtét az úgynevezett fakoemulzifikáció, amelyet sokan tévesen lézeres eljárásnak mondanak – hívta fel a figyelmet a szemész főorvos.

Az eljárás lényege, hogy egy ultrahangos eszközzel felaprítják, majd kiszívják a szemből az elszürkült lencsét, amelynek helyére egy műlencsét ültetnek be, amelyet nem kell cserélni. Földvári Béla elmondta, a műtét kockázata rendkívül kicsi, az esetek többségében a páciens a műtét napján hazamehet. A beavatkozás utáni első hetekben a szem fokozottan érzékeny, ezért ilyenkor is fontos a napszemüveg használata, és nem ajánlott szabad vizekben fürdeni, mert a szem ilyenkor fogékonyabb a fertőzésekre.

A szemész hangsúlyozta, kétévente ajánlott részt venni szemvizsgálaton. Ilyenkor arra is fény derülhet, szükség van-e a szürkehályog-műtétre.

Földvári Béla kiemelte, amennyiben bármilyen panasz felmerül, szemorvoshoz kell fordulni.