Párja miatt lett hivatásos sofőr, majd buszvezető Ildikó

Korábban kamionok kormányánál ült, fél éve helyközi járatokon autóbusz-vezető Czakó Ildikó, akinek kilenc unokája van. A Veszprém és Balatonalmádi, Balatonfüred, Hajmáskér közti járatokon láthatjuk. Szerelme miatt lett hivatásos sofőr, és imádja szakmáját.

– Fiatalon bolti eladónak készültem, dolgoztam is hat évig a kereskedelemben. Aztán külföldre kerültem szobalánynak. Ennek köszönhetem, hogy megismertem a páromat, aki már akkor kamionvezető volt. Ennek mintegy tíz éve. Minél több időt szerettünk volna együtt tölteni, ezért én is átváltottam az ő szakmájára. Nyolc év alatt szinte bejártuk egész Európát. Összeköltözhettünk, amikor úton voltunk, második otthonunknak tekintettük a vezetőfülkét. Az igazit persze Felsőörsön sikerült kialakítani. Egyformán kerestünk, takarékoskodtunk, összegyűjtöttük a pénzt. Minden szükségest sikerült megteremteni, ami a magyarországi közös, nyugodt életünkhöz kell. Több esztendő után már fárasztónak tartottuk a kamionozást, a világjárást, többek közt a platóról ugrálást, hiszen elmúltam ötvenéves. A párom szülei Alsóörsön laktak, nekem megtetszett ez a vidék. Itt lett házunk, és most már többet lehetünk benne – mondta el Czakó Ildikó, a Volánbusz Zrt. munkavállalója, aki annyira vidám, lelkes, hogy sokkal fiatalabbnak tűnik koránál.

Amikor felszállnak az utasok a járatára, tapasztalatai alapján általában tetszik nekik, hogy hölgyet látnak a kormánynál. Többen meg szokták jegyezni: „Végre egy női buszsofőr!” Aztán persze észreveszi Ildikó, hogy figyelik vezetés közben. Kíváncsiak rá, mennyire jó a szakmájában, el tudja-e olyan jól végezni a feladatait, mint egy férfi. Leszálláskor meg is szokták állapítani: „Jó a sofőr.” Ildikót kedvelik az idősebbek is, mert mosolyog. Azt is nevetve sorolta, hogy a legidősebb bátyja volt hivatásos sofőr, és édesapja is szállítással foglalkozott, lovas kocsit hajtott. Aztán megjegyezte: nem családi indíttatásból, szerelme miatt került a volán mögé. Annak ajánlja a szakmáját, aki nem otthon ülő típus, szereti a változatosságot, szeret az utasokkal beszélgetni, ahogy ő is.

Párja szintén a Volánnál autóbusz-vezető, ő mondhatni jolly joker, mindig arra a járatra kerül, ahol épp szükség van rá. Ha szembe jön vele az Ildikó vezette busz, integet neki: „Szia édesem, itt vagyok!” Az autóbusz-vezetői tanfolyamon a férfi a műszaki részeknél segített a felkészüléskor párjának, csak az ment neki kicsit nehezebben. Online gyakorolta a tesztkérdésekre a válaszadást. Elsőre mindketten átmentek az elméleti és a gyakorlati vizsgán is, hiszen a rutinjuk már megvolt. Ildikó szerint könnyebb vezetni a buszokat, azért is, mert kisebbek a kamionnál, és könnyebb tolatni is velük.

Két gyermeke büszke Ildikóra, arra, hogy férfiasnak tartott pályán megállja a helyét. Leginkább persze az tölti el őket boldogsággal, hogy olyan munkát végez, amiben örömét leli. Párjának is két gyermeke van, így összesen kilenc unoka látogatja őket, amikor lehetséges. Czakó Ildikó imádja a vezetést, folytatni szeretné tovább jelenlegi munkáját. Szerinte olyan nők követhetik ebben példáját, akik szintén szívesen ülnek a kormánynál, és kedvelik a kihívásokat. Ugyanis a buszra is ügyelnie kell, az utasok gondjaira is, és a forgalom sajnos gyakran veszélyes. A közlekedés többi szereplőjére is figyelnie kell, hogy megelőzze az esetleges baleseteket. Bizony, érdemes mindenkinek felelősségteljesebben vezetnie, nem kell sietségből előzni, fontosabb a biztonság! – állítja.