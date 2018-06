Pattogó tűz és jó hangulat – A kellemes nyáresték remek elfoglaltsága a grillezés

A nyári időszakban remek kikapcsolódást nyújthat a grillezés, legyen szó családi vagy baráti öszszejövetelekről, hiszen a pattogó tűz mellett sütött falatoknál nincs finomabb.

Mindenképpen a grillezés javára írható, hogy az így elkészített húsok nem igényelnek annyi pluszzsiradékot, mint tűzhelyen sült társaik. Persze nemcsak húsételeket, hanem nagyszerű köreteket, zöldséges fogásokat is el tudunk készíteni egy ilyen szerkezeten – olvasható a duol.hu-n. Amennyiben húst készítünk, adjuk meg a módját az előkészítésnek a tökéletes ízharmónia érdekében. Akár

több nappal, de mindenképpen legalább pár órával az elkészítés előtt pácoljuk be a szeleteket, és törekedjünk arra, hogy a felesleges lét lecsepegtessük, így a szén nem fog füstölni, és túl zsíros sem marad a fogásunk.

Használhatunk bolti, előre elkészített szószokat vagy fűszerkeverékeket, de sokkal fi nomabb, egyedibb ízvilágot érhetünk el a saját

készítésű mixtúrákból. Vörös húsokhoz jó választás lehet a só, a bors, a mustár, a méz és a fokhagyma alkotta keverék,

így fi nom kérget süthetünk például az oldalasra. Halak, szárnyasok szaftosabbá tételéhez használhatunk bacont, de az is működik, ha előtte kókusztejbe áztatjuk a grillezendő falatokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tavasszal és nyáron a zöldségek hatalmas tárházából válogathatunk. A nagyszerű ízekhez nincs szükség bonyolult receptre, elég csak egy kis fűszer, és már mehet is a rácsra a kaliforniai paprika, a cukkini, a padlizsán, a hagyma vagy a gomba. A nyár örök klaszszikusa

még a kukorica, egy kis vajjal megkenve tehetjük is a rácsra. Hasonló a helyzet a gyümölcsökkel: almát, banánt, ananászt és barackot is nagyon egyszerűen süthetünk, akár magukban, de fahéjjal, mézzel megkenve, karamellizálva is.

Ha sütőnk még nincs, de szeretnénk beújítani egyet, rengeteg típus és árkategória közül választhatunk, hiszen valamennyi kerti berendezéseket is forgalmazó áruház széles választékkal csábít minket a grillezésre. Ahhoz azonban, hogy a klasszikus, füstös, szabadon sütött ízt elérjük, fatüzelésű verziót célszerű beszerezni. A kiegészítők használata megkönnyítheti a dolgunkat, különösen az olyan grillkiegészítők szerepe fontos, mint a tisztítókefe, a hosszú nyelű lapát és hosszú fémcsipesz a húsok forgatásához.

A halak sütéséhez pedig lehet kapni külön halrácsot is, amely nyitott, tehát engedi a húst átsülni, de szerkezeténél fogva nem hagyja szétmállani azt – írja a duol.hu. Az általunk megkérdezett, pápai fiatalokból álló társaság tagjai a spontán programokra

esküsznek. Ha kedvük tartja, és az időjárás is engedi, gyorsan összetrombitálják a baráti kört, és felosztják egymás között a tennivalókat: amíg a csapat egyik része meggyújtja a tüzet, a többiek a bevásárlást és az ételek előkészítését intézik.

Mint mondták, szívesen sütnek grillkolbászt, de az előrecsomagolt termékek mellett gyakran használnak villámpácot is a húsok ízesítéséhez. A fiúknál a magyaros, hagymás ízvilág a favorit, amit pikáns mustárral még jobban fel lehet dobni, a csapat lánytagjai

azonban a kevésbé fűszeres ételeket preferálják, és kenyér helyett inkább görög salátát vagy grillezett zöldséget választanak

köretnek.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a tűzzel óvatosan kell bánni! A balesetek és a bírságok elkerülése érdekében mindig tartsuk szem előtt, hogy vannak olyan területek, ahol tilos a tűzrakás. Emellett fontos, hogy készüljünk fel az oltásra is elegendő vízzel és homokkal, illetve tartsunk távol minden éghető anyagot a lángoktól, és ne hagyjuk őrizetlenül a tüzet.