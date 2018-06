Pillantás a várból: így változott az elmúlt évtizedekben Veszprém látképe

A turisták Veszprémben két helyen szokták a legtöbb képet készíteni: az egyik a völgyből a várat célozza meg, a másik a várból látható panorámát.

Innen csodás kilátás nyílik a város egy részére és a Viaduktra is. Persze az elmúlt évtizedekben ez a látkép is sokat változott. Most azt mutatjuk meg, hogy alakította a történelem a turisták veszprémi fotóit.

A Viadukt vagy hivatalos nevén, a Szent István völgyhíd annyira hozzátartozik a városhoz, hogy sokan elfelejtkeznek róla, hogy még száz éves sincs. 1937-ben adták át, ekkor még a 8-as főút részét képezte.

Nevének története is érdekes. Az 1948-as helyreállításakor készült iratokban még Szent István Völgyhídként szerepelt, egy 1949. évi bejegyzés viszont már Veszprémi Völgyhídként emlegetik. Egy 1951-es feljegyzésben, a korszaknak megfelelően, Rákosi Mátyás Völgyhídként hivatkoznak rá.

Az 1956-os forradalom után Völgyhídként emlegetik. Csak 1988-ban kapta vissza eredeti elnevezését. A Viadukt nevet egy másik hídról ragasztották rá, így hívták ugyanis a balatoni vasútszakasz, a mai Budapest út fölött átívelő hídját.

Szintén a látkép részét képezi a Szent László templom. A mai neoromán stílusú épület 1902-ben épült. A középkorban itt még egy másik épület, Szent Margit vértanú bazilikája állt. A helyet sokan a mai napig Temetőhegynek hívják. Ez onnan ered, hogy 1799-ig egy temető is helyet kapott a környéken.

A vár alatt találhatjuk meg a Benedek-hegyet. Igazán itt érthetjük meg miért hívják Veszprémet a sziklák városának. A hegy függőleges falai hatalmas kövekként magasodnak a lakóházak fölé.

Hossza körülbelül 200 méter, de csak 15 méter széles. Ezért soha nem építettek rá épületet, az évszázadok során csak egy keresztet állítottak a területen.

Ma már egy családias, mégis modern városkép fogad minket.

A képeket elnézve levonhatjuk egy fontos következtetést: Veszprém a folyamatos fejlődése mellett is képes volt megőrizni a középkori városok báját.