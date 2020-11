Pintér István számára minden bélyeg egy miniatűr műremek

Korosztályomban a lányok papírszalvétát, míg a fiúk többsége gyufacímkét vagy bélyeget gyűjtött. Bizonyára kevesen őrizték meg a szenvedélyüket felnőtt korukra, Pintér István viszont igen. A filatelista több mint hatvan éve gyűjti az apró szépségeket.

– Talán tizenkét éves voltam, amikor rácsodálkoztam egy-egy miniatűr műalkotásra, ha valamilyen postai küldemény érkezett. Annyira tetszettek a csodálatosan kidolgozott, apró szépségek, hogy nagy óvatossággal elkezdtem a levelezőlapról, a borítékról leáztatni őket, majd celofánra, barna ragasztószalaggal ügyeskedtem fel úgy, hogy ne sérüljenek a nyomtatott műremekek – tekintett vissza Pintér István.

Mert számára a mai napig minden bélyeg egy miniatűr műremek. Szenvedélyét vitte magával a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol gépészmérnökként végzett. A balatonfűzfői Nitrokémiánál kapott állást, onnan is vonult nyugdíjba. Az amatőr szenvedély 1983-ban profivá váltott, a postától évente máig megrendeli a megjelent sorozatokat, gyűjteményének darabszáma meghaladja az ötezret. Mint mondta, ő nem az a típus, aki otthon egyedül szereti gyönyörködve lapozgatni a gyűjteményét. Meggyőződése, hogy akkor valódi érték valami, ha minél többen látják.

Lokálpatrióta balatonfűzfőiként az elmúlt évtizedekben számos kiállítást rendezett a gyűjteményéből. 2016-ban, a Könyv és bélyeg kiállítás megnyitóján találkozott régi ismerősével, ifj. Szathmáry Árpáddal. Az ő ötlete volt, hogy szervezzen egy olyan kiállítást, ahol a magyar pénzek motívumait hozza kapcsolatba a bélyegekkel. Két év munkája után jött létre a kiállítás Pénz és bélyeg címmel, amelyet a Veszprémi Szakképzési Centrum Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum fennállásának 125. évfordulójára állítottak ki októberben az intézmény könyvtárában.

Pintér Istvánt saját bevallása szerint komoly feladat elé állította az érmek, bankjegyek és bélyegek tematikus összekapcsolása. Közelebbről kellett megismerkednie a pénz, a bankjegyek világával, az érmék sokaságával, és mindezek történetével. A gyűjtemény céljaként kitűzte annak bemutatását, hogy az érmék és bankjegyek egymással párhuzamot alkotva milyen módon emlékeztetnek a történelmi eseményekre, évfordulókra, személyekre. Az 1946-tól napjainkig megjelenő forgalmi és emlékérmék, bankjegyek időrendbeli, illetve növekvő névértékben követik egymást a tablókon. Ezekhez kapcsolta bélyeggyűjteménye darabjait, követve az eseményt vagy a pénzen megjelenített motívumot.

A kiállítást végigjárva kiemelte a millenniumi 2000 forintos emlékbankjegyet. Mint mondta, emlékérméket azzal a céllal bocsátanak ki, hogy az össztársadalmi és egyetemes nemzeti értékeket megtestesítő események, évfordulók alkalmával a megemlékezést szolgálják. Az emlékérmék azáltal képesek megőrizni kivételes értéküket, hogy nem részesei a mindennapos fizetési műveleteknek, általában aranyból, ezüstből készülnek. A millennium alkalmával kiadott bankjegyhez Pintér István a Benczúr Gyula festményéről készült, koronát ábrázoló bélyegeit rendelte.

Egy vitrinnel arrébb az elmúlt évtizedek bankjegyei sorakoznak. Egyedülálló rekordot döntött a köznyelvben csak „piroshasúként” emlegetett papír százforintos, címoldalán Kossuth Lajos portréjával. Ugyanis ez volt a leghosszabb ideig forgalomban lévő legnagyobb névértékű bankjegy. Értékében a Kossuth Lajossal kapcsolatban kiadott bélyegek is hasonló színvonalat képviselnek. Mellette a kék húszforintos látható: az előoldal Dózsa György portréját ábrázolja, míg a hátoldalhoz Hegedűs István egykori öttusázó állt modellt, egyik kezében kalapács, a másikban pedig búzakalász. Ehhez a bankjegyhez az 1969-es, budapesti öttusázó világbajnokság kapcsán megjelent bélyegeket állította ki.

Továbbhaladva Szent István portréja is feltűnik: a tízezer forintos első változata 1997-től egészen 2019-ig volt forgalomban, előlapján az államalapítóval. A 14 darabból álló, mellé rendelt bélyegsor különleges értéke egy 1938-as kiadású példány. A honfoglalás korának témájához, arany és ezüst emlékérmék fotóihoz Than Mór – Árpád fejedelemmé választásának témáját feldolgozó – festményéről készült bélyeg, valamint a Feszty-körkép számos részletét ábrázoló, gyönyörű kivitelű bélyegsor.

Pintér István egyik kedvenc sorozata régi dunai hajókat ábrázol. Ezek érdekessége, hogy némelyiken egy korábbi bélyeg megjelenítése van, vagyis bélyeg a bélyegen! A másik kedvenc sorozata Buda visszafoglalásának háromszázadik évfordulójára jelent meg. A különleges sorozat számtalan történelmi kort idéz, többek között Benczúr Gyula festményét bélyegméretben, Buda visszafoglalásáról.

Pintér István megjegyezte, a magyar bélyegek és bankjegyek tervezői és kivitelezői világszinten is nagyon tekintélyes helyet foglalnak el, ami az igényesen megrajzolt portréknak és a hátoldali képeknek köszönhető. A ma is forgalomban lévő bankjegysorozat grafikai tervét Pálinkás György grafikusművész készítette. Az ezekhez rendelt bélyegek Pintér István gyűjteményét gazdagítják, akárcsak az űrkutatással kapcsolatos darabok. Pintér István valódi lokálpatriótaként – feleségével együtt, aki a gyűjteménykezelésben olykor a segítségére van – beszerezte Balatonfűzfő utcáiról a valaha készült összes bélyeget. Mint mondta, nem kis nehézséget okozott felkutatni a gyűjtőknél, filatelistáknál rejtőzködő darabokat. A különleges tárlatból a nők sem maradhattak ki. A Nők évtizede című blokk az 1976 és 1985 közötti időszakot mutatja be gyönyörű hölgyábrázolásos bélyegekkel.

A gyűjtő minden darabról ódákat tud mesélni, nemcsak a maga, hanem a nézelődő örömére. A tárlatot az iskolai kiállításhoz hasonló formában a balatonfűzfői művelődési központban is megtekinthetik az érdeklődők november 13-ig, péntekig.