Poloskainvázió: hogyan védekezzünk a büdös bogarak ellen?

Poloskainváziótól szenved az ország, a veol.hu olvasói közül is sokan jelezték, hogy rengeteg kellemetlenséget okoznak ezek az undorító, büdös bogarak. Megkérdeztük a szakembert: mit tehetünk ellenük?

A megfigyelések szerint kétféle poloska, a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska egyedei lepték el az országot – mondta el a veol.hu-nak Sarlós Bernadette veszprémi kártevőirtó szakember. Egyikük sem őshonos nálunk, a kétezres években hurcolták be őket hazánkba Afrikából, illetve Ázsiából.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Miért van belőlük ilyen sok?

Valószínűleg kedvez az elszaporodásuknak az egyre melegedő éghajlat, de egyéb, eddig ismeretlen okok is közrejátszhatnak. Az enyhe telekkel is nő a számuk, kevés a természetes elhullás, mert nincs elég hideg.

Okoznak-e kárt a kertekben?

Igen, ez sajnos komoly probléma, mindkét poloskafajta növényi nedveket szívogat, elsősorban zöldségfélékben, kiskertekben, szántóföldi növényeken, de a gyümölcsösökben is jelentős károkat okozhatnak.

Miért jönnek be a lakásba?

Tavasszal, nyáron csak véletlenül jutnak be, ősszel és télen viszont a hideg elől menekülnek a melegebb helyekre, ilyenkor akár tömegesen is megjelenhetnek. Minél hidegebb lesz ott kint, annál többen igyekeznek befelé, így sajnos abban sem reménykedhetünk, hogy a fagy majd elbánik velük.

Kell-e félnünk tőlük?

Ezek a poloskák az emberre teljesen veszélytelenek, nem csípnek, nem terjesztenek betegségeket, inkább az a gond velük, hogy undort keltenek és hogy veszély esetén átható bűzt árasztanak magukból, ami akár az egész lakásban érezhető. A másik, ritkább probléma, hogy tömeges megjelenésük allergiás reakciókat válthat ki az arra érzékenyekből.

Hogyan védekezhetünk ellenük? Érdemes-e szakember segítségét kérni, vagy próbálkozzunk házi praktikákkal?

Sajnos nincsenek jó híreim: ezeknek a poloskáknak nincs természetes ellensége, illetve konkrétan ellenük kikísérletezett és elfogadott készítmény sem létezik, amivel irtani lehetne őket. Mi szakemberek is csak azt tudjuk javasolni, hogy elsősorban a poloska lakásba történő bejutását akadályozzuk meg: erre a szúnyogháló a legalkalmasabb. Fontos, hogy ez szorosan, résmentesen legyen felhelyezve, a poloskák ugyanis a réseket keresik elsősorban, ahogy hűl az idő, kevésbé röpködnek már odakint. Ha mégis betévednek a lakásba, nejlonzacskóval fogjuk meg, aztán a zacskóban tapossuk össze őket, így elkerülhetjük, hogy az egész szoba tőlük bűzölögjön. Porszívóval is összeszippanthatjuk őket, a végén pedig a papír porzsákot tapossuk laposra. Sokan használják a háztartási rovarirtókat is, de alapvetően kár a poloskákra pazarolni ezeket a készítményeket, ennél sokkal célravezetőbb a porszívózás.

Reményt keltő lehet, hogy a Magyar Tudományos Akadémia közleménye szerint az MTA Növényvédelmi Intézetének kutatói már dolgoznak egy hatékony poloskacsapda kifejlesztésén, a vándorpoloska és a márványospoloska külső és belső parazitáit próbálják feltárni, azzal a hipotézissel dolgozva, hogy ezek az élősködők segíthetnek a populációk egyedszámának csökkentésében. A vizsgálat azért fontos, mert a paraziták hatékonyan csökkenthetik a poloskaegyedek túlélési lehetőségeit, vagyis a poloska élősködője szabályozni tudja a kártevő populáció méretét (a jelenség ugyanaz lenne, ha lenne a két fajnak természetes ragadozója).