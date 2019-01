Pozitív élményben lehet részetek – Ezt üzente Sulák Martina a Tündérszépek jelentkezőinek

Sulák Martina 2014-ben nyerte meg az ország egyik legrégebbi és legrangosabb szépségversenyét, a balatonfüredi Anna-bál Szépét.

Vele beszélgettünk a megmérettetésről, a folytatásról, és üzent a Veszprém megyei Tündérszépek indulóinak is.

Öt év telt el azóta, hogy átvehetted a legszebbnek járó címet. Mi történt veled azóta?

Kellemes évek állnak mögöttem, ez különösen igaz a verseny utáni időszakra. 2015 izgalmas és pozitív időszak volt az életemben, eleve én nyithattam meg az Anna-bált, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra működéséről készült kisfilmben is szerepeltem. Még most is tart a hatása, a mai napig megkeresnek újságírók, riporterek, hogy nyilatkozzak. A bál idején éppen a felvételim eredményét vártam, azóta sikeresen elvégeztem a Magyar Táncművészeti Egyetemet, mellette pedig egy sminkmesteri szakmát is szereztem. Mindkettőben tevékenykedem, nagyon szeretnék idővel egy saját céget is indítani.

Ezek szerint a szépségipar hátterében is dolgozol.

Egy időszakban komolyabban foglalkoztam a modellkedéssel, több reklámban is szerepeltem. Lett volna lehetőségem, hogy elinduljak a Miss Universe-ön, de úgy döntöttem, nem élek ezzel, mert már akkoriban más céljaim voltak. Sokkal nagyobb érték volt számomra, hogy balatonfürediként egy helyi versenyen vehettem részt. Azért nem fordítottam teljesen hátat a szereplésnek, a mai napig vállalok fotózásokat.

Honnan jött az ötlet, hogy részt vegyél a versenyen?

Tősgyökeres balatonfüredi vagyok, ezért már a nagymamám és anyukám is kislánykorom óta mondogatta, hogy tizennyolc éves koromban az Anna-bálon a helyem és persze ehhez a versenyzés is hozzátartozik. Nekem ez annyira nem volt egyértelmű, mert nagyon féltem a megmérettetéstől. Végül életem egyik legszebb napja volt. Lehetőségeket is hozott magával a cím, sok embert ismerhettem meg és szép helyekre is eljutottam. Szívem szerint visszamennék az időben, hogy újra átélhessem ezt az élményt.

Miért érdemes elindulni egy ilyen megmérettetésen?

Szerintem mindenképp pozitív, ha egy fiatal lány eljuthat egy versenyre, mert rengeteget tanulhat, betekintést nyerhet ebbe a világba, valamint fontos és értékes emberekkel ismerkedhet meg. Utóbbi azért is jó, mert soha nem lehet tudni, kivel találkozik az ember, akár olyasvalakivel is megismerkedhet, aki a későbbiekben sokat segíthet neki. A divatbemutatókon én is többször összetalálkoztam Schiffer Miklóssal, az Anna-bál egyik zsűritagjával. Nagyon felnézek a munkásságára, ha volt lehetőségem, mindig kikértem a véleményét.

Az ismerőseim a mai napig kérnek tanácsot a versennyel kapcsolatban, én mindig azt mondom, tartsák a kevesebb néha több elvet. Sokan ugyanis a feltűnő ruhától és a hatalmas sminktől várják a nyerési esélyeik növekedését. Nincsenek tisztában vele, hogy a zsűri a természetesség híve, és ezt részesíti előnyben a versenyzőknél is.

Azt már tudjuk, hogy a kinézetnek milyennek kell lennie. De hogyan viselkedjenek a lányok?

Semmiképpen se legyünk rámenősek. Ez nekem könnyen ment, mert eleve nagyon visszahúzódó voltam, fogalmam sem volt arról, hogyan zajlik a verseny, nem volt olyan ismerősöm, aki felkészített volna erre. Schiffer Miklós jött oda hozzám, hogy nem szeretném-e magam kicsit megmutatni, körbesétálni, mert sokan néztem engem. Láttam ennek az ellenpéldáját is, amikor egy lány sokkal erőteljesebben próbált szavazatokat szerezni. Úgy érzem, ott már csökkenek a nyerési esélyek, ha valakit rá kell beszélnie, hogy rád voksoljon. Persze közben mosolyogjunk sokat, legyünk kedvesek és mindig szépen, összeszedetten válaszoljunk, ha kérdeznek.

A Tündérszépek versenyünkön Veszprém megyei lányok jelentkezését várjuk. Mit üzensz nekik?

Ne gondolják túl a dolgokat és próbálják meg élvezni minden másodpercét a versenynek. Felesleges stresszelni, mert egy pozitív élményben lehet részük.

Jelentkezz Te is és gyűjtsd a szavazatokat! Tündérszépek versenyünkre január 27-ig várjuk a jelentkezőket, a további részletek a veol.hu/tunderszepek oldalon.