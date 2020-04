Praktikus és egyszerű megoldás a tetőtér-beépítés

Ha bővül a család, vagy csak nagyobb térre van szükségünk, és otthonunk adottságai is lehetővé teszik, akkor kézenfekvő megoldás lehet a tetőtér beépítése.

Ez manapság egyébként is népszerű megoldás, ha a lakás bővítésén gondolkodunk. Persze, mint minden bővítésnek, ennek is lehet előnye és hátránya. Alapvető előnye lehet, hogy a lakásbővítési megoldások alternatíváihoz képest ez kifejezetten egyszerű és praktikus, hiszen a tetőtér beépítése az alapterületet nem érinti. Sokkal kevesebb macerával és engedélyeztetéssel jár, mint az emelet-ráépítés vagy a házhoz való hozzáépítés, és nem kell lebontani a teljes tetőszerkezetet sem. Ideális esetben a már meglevő tetőszerkezet kisebb-nagyobb átalakításával létrejöhet a kibővített családi élettér.

Sokan tartanak attól, hogy a tetőtérben minimális a tér, kis helyiségeket lehet csak kialakítani. Ám a tévhitekkel ellentétben, ha a tető dőlésszöge kellően nagy, kifejezetten tágas tereket lehet létrehozni.

Egészségügyi szempontjai is lehetnek a beépítésnek, hiszen a magasban általában tisztább a levegő, mint a földszinten. Továbbá az sem elhanyagolható, hogy az utca zaja is kevésbé hallatszik fel.

Azért a számos előny mellett a hátrányokat is górcső alá kell venni. A ferde falak extrém kihívásokat jelenthetnek a bútorok tekintetében. A szabványos bútorok közül nem igazán tudunk válogatni, így a legjobb megoldást az egyedi darabok készíttetése jelenti. Ám ez jóval költségesebb és időigényesebb, mint a boltban sorakozó bútorok közül hazavinni a megfelelőeket. A „szabványtalanság” problémája folytatódik az ablakoknál, ajtóknál. Ezek kialakítása és egyedi igényekre szabott legyártása is pluszköltségekkel járhat. Emellett a függönyök, redőnyök, rolók tekintetében is korlátozottabbak a lehetőségek.

Talán a legnagyobb fejtörést a szigetelés megoldása okozhatja. A nem megfelelően szigetelt tetőtér télen a fűtés ellenére is nagyon hideg, nyáron pedig meleg. A megfelelő szigetelés esetén is fel kell készülni arra, hogy az ideális hőmérséklet kialakítása nem megy ugyanolyan könnyen, mint a földszinten.