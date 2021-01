Régi veszprémi strandok, fürdők nyomában

A Koma-kút, az Óváros téri háromszintes, rozsdavörös épület, a Völgyikútház belső udvara, egy murvás parkoló is őrzi Veszprém korábban működő fürdőinek, strandjainak emlékét, amelyeket a honismerettel foglalkozó helyiek idéztek fel.

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület városnéző sétáján nemrégiben a megyeszékhely egykor népszerű, ma már nem működő fürdőinek, strandjainak helyszínére látogathattak el az érdeklődők. Az egyik a Koma-kútnál volt, a régi ­SZTK-rendelőintézet helyén, a megyei könyvtár parkolójánál. A kút ma is megtalálható, visszajött a vize is, okoz is némi gondot a könyvtárnak, ami beázik emiatt. Márkusné Vörös Hajnalka egyesületi elnök arról is beszélt, hogy a bővizű forrásnak köszönhetően az 1850-es évektől volt itt élénk fürdő- élet. Kopácsi Gyógyhelynek nevezték, ugyanis Kopácsi György törvényszéki bíró, Kopácsi József püspök unokaöccse működtette, s maga is az épületben lakott, ahol hat helyiségben voltak gőz- és kádfürdők. Később laktanya lett, ezért 1945-ben lebombázták, maradványait lebontották.

Pedig jó hely volt, mellette működött egykor a színház, a Nap vendéglő nagytermében, ahol hangversenyeket is tartottak. Sajnos nem lett hosszú életű a gyógyhely, mert a gyógyfürdő vízellátását biztosító Koma-kútra hordták a püspöki cselédek a gulyát itatni, ami elszennyezte a vizét. Aztán 1967-ben újra felmerült a fürdő létesítésének gondolata, a levéltárban őrzött tervdokumentáció alapján itt lett volna a városi uszoda, de az általános egészségügyi ellátás élvezett akkoriban előnyt, így szakorvosi rendelők épültek helyére.

Rozsdavörös épület az egykori piactérnél

– Egy jó fürdőhöz kell víz, beruházó, aki működteti, közönség, amely látogatja, és nem árt egy kis kultúra, mert a fürdővendégek szeretnek mártózás közben, előtte, utána szórakozni is egy kicsit – sorolta Márkusné Vörös Hajnalka. Hozzátette: a mostani Óváros téren, Veszprém híres pénteki vásárainak egykori piacterén tartotta fenn a város a közfürdőt több mint fél évszázadig. A városi fürdő 1908-tól az 1970-es évek végéig működött. Most is látható a rozsdavörös színű, háromszintes, lakatlan épület, állaga mára leromlott.

Egykor különleges volt, a leírások szerint belső részei Zsolnay-kerámiával voltak kirakva. Úszómedencéket, kádfürdős kezeléseket vehettek igénybe itt a látogatók. Az elegánsabb közönség manikűrt, pedikűrt is. A szegényebbek viszont csak a hátsó, a Buhim utca felőli bejáratot használhatták. Orosz tisztek is szívesen jártak ide egykor.

Öt forrás, három medence

A Csomay strand helyét a Kopácsi úton lehet megközelíteni, az autóbusz-pályaudvar felől a völgy felé haladva. A Völgyikútház belső udvarában található. A híres építőmester-família, a Csomay család tagjainak nevéhez is jelentős épületek, építkezések kötődnek – például az egykori gyermekmenhely, a Petőfi Színház, az evangélikus templom tornya –, és mai leszármazottjuk is neves építész.

Visszatérve a strandra pedig azt érdemes megemlíteni, hogy az 1930-as évek elején nyitották meg, s 1968-ig működött. Három 33 méteres medencéjében lehetett megmártózni. A legfelső volt a melegítőmedence, amit öt forrás vize táplált. Ebben napokig állt a víz, hogy kellemesebb ­hőmérsékletűvé váljon. Innen került a középsőbe, az úszómedencébe. A legalsó volt a gyermekmedence, közepén egy gombaformával. Amikor leeresztették a vizét, bálokat tartottak benne. Gyönyörű kilátás nyílt innen a várra, s egykor a város NB I-ben játszó vízilabdacsapata itt edzett.

A reformkori elitnek

A Séd völgyében, a História kerttel, a püspöki pihenővel szemben volt egykor a veszprémi zsidóság rituális fürdőhelye két épületben. A Patak téren pedig a középkorban a veszprémi káptalan fürdője működött. A XX. században is volt a Séd partján fürdő, a Deák strand, a Gizella Hotellel átellenben lévő murvás parkoló helyén, az 1910-es évektől az 1960-as évekig lehetett használni.

A reformkor híres veszprémi fürdőjébe, a Teleki kertbe pedig az 1830-as évektől az 1850-es évekig az elit járhatott. A klasszicista stílusú épület a Villa Medici helyén állt.