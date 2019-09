Rekordszámú versenyző főzött a Tapolcai Ünnepi Napokon

A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét eseményei közül az egyik legnépszerűbb idén is a pörköltfőző verseny volt. Annál is inkább, hiszen ezúttal rekordot döntött a részt vevő csapatok száma.

A Kisfaludy utcában senki sem tudott ellenállni a finom illatoknak. Neveztek a versenyre a Tapolca és térsége mozgássérültek csoportja tagjai, itt volt a Paloznaki borklub, a Tapolcai Finnbarátok Köre Egyesület, az Isztria team, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Balkezesek, a Tanúhegyek Egyesület és a Zalaszántói Baráti Kör is. Főzött a Média Kft., a német nemzetiségi önkormányzat, a Zamatőrök, a Mi hazánk mozgalom.

A Tapolcai Borklub lelkes tagjai fiatal húsból egykettőre elkészítették a cupákos marhalábszárpörköltet Viszló menti vargányával és titkos fűszerrel ízesítve. Csizmadia László édesanyjának receptje alapján készítették mellé a köménymagos főtt krumplit, és kovászos uborkával kínálták az ebédet. A Magyar Ferences Világi Rend Szent Kereszt Közössége sertéspörköltet készített csülökből és lapockából, kalocsai paprikával. Az Első pörköltösök premiert tartottak, a két fiatal fiú sosem főzött még versenyen, pörköltet is csak kétszer készítettek otthon. A marhalábszárra szavaztak, segítség nélkül, kalandvágyból főztek és vörösborral ízesítettek.

A zsűriben Vidosa Noémi, Németh Mária Anita, Lóránd György, Szalai László és Pass Sándor bírálta a pörkölteket. Amint azt Németh Mária Anita elmondta, nehéz dolguk volt, de boldogan látták el a feladatot. – Még nem volt példa arra, hogy ennyien nevezzenek, de nagyon örülünk a részvételnek és annak, hogy az indulók közül többen első ízben főztek. A szabályokat mindenki betartotta, és lelkesedésből sem volt hiány. Sajnos azonban minden kategóriában csak három helyezettet tudunk jutalmazni – mondta Németh Mária Anita. Hozzátette, holtverseny alakult ki sertés és marha kategóriában is, így a jól kihűlt pörkölteket is megkóstolták.

A sertéspörköltet főzők között első helyezést szerzett a csülökpörköltet tarhonyával készítő Fehér asztal csapat, második a Tanúhegyek egyesülete, harmadik pedig a Socók csapata lett. A legfinomabb marhapörköltet az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) csapata főzte, ezüstérmes az egy év szünet után újra főző Csobánc utca csapata lett a marhalábszárból készült pörkölttel, harmadik a Mókus őrs. A vad kategóriában a zsűri döntése alapján a Pál utcai fiúk csapata főzte a legjobb pörköltet, másodikként a Ravasz ízek Soós módra csapat futott be, a harmadik helyre a vaddisznóhúsból alkotó Egységben Tapolcáért Egyesület csapata került. Szervezői különdíjat kapott a Tapolcai méhészek csoportja a mutatós standjukért. Ők a környékbeli méhészeket is összeverbuválták, helyi, nemesgulácsi, zalahalápi, badacsonytördemici méhészek fogtak össze és főztek első ízben az összetartás erősítése és a mézfogyasztás népszerűsítése céljából. Látványos standjukon nemcsak főztek és mézes pálinkát kínáltak, hanem a méhek munkáját is bemutatták. Sertéspörkölttel rukkoltak elő szárított vargányával.

A legjobban felkészült és megjelenésében legegységesebb csapat volt a Nőklub, ezért különdíjat érdemeltek a tagok. Horváth Ferenc felajánló különdíját az állításuk szerint a sikereiknek is fittyet hányó, ilyen formában most utoljára főző MÁV csapata kapta.

Az abszolút díjat a kategóriától függetlenül legtöbb pontot elérő ÉFOÉSZ csapata kapta, így ők vihették haza a vándorkupát.