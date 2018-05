Reneszánszát éli a mozi – Olcsó és népszerű kikapcsolódási formának számít

Az elmúlt évtizedekben sokszor temették a mozit, amely azonban minden konkurens újdonságot túlélt, jelenleg pedig reneszánszát ünnepli.

Mindez annak is köszönhető, hogy a mozizás az egyik legolcsóbb, illetve egy felmérés szerint a második legnépszerűbb kikapcsolódási forma. A Világgazdaság nemrég közölt elemzése szerint a filmipar azon területek egyike, amit nem viselt meg különösebben a 2008-as pénzügyi válság. Az elmúlt tíz évben a mozis bevételek nőttek, az ágazat fejlődik, a gyártók és a forgalmazók egyre nagyobb keretösszeget szánnak egy-egy produkcióra.

Buda Andrea, a legnagyobb hazai mozihálózat, a Cinema City marketing- és PR-igazgatója a lapnak nyilatkozva kifejtette, ennek a pozitív tendenciának egyszerű oka van: tízéves távlatban is az egyik legolcsóbb szórakozási forma a mozizás, mely a hasonló időtöltésekkel, például a színházzal, a koncerttel, a sporteseményekkel összevetve még mindig nem számít drágának.

Hozzátette, a Cinema City az elmúlt években többször monitorozta a fogyasztói szokásokat, és ezek nyomán úgy találták, hogy a mozi a második legnépszerűbb kikapcsolódási forma, az első a barátokkal való otthoni találkozó lett. Pedig annakidején a televízió, aztán a videókazetták, a DVD lemezek, a házimozik, az internetes illegális filmmegosztás megjelenésével, majd széles körű elterjedésével sokan és sokszor megkongatták a vészharangokat a mozi jövőjével kapcsolatban, ám ezek a borúlátó prognózisok nem váltak valóra, sőt, az iparág sokadvirágzását éli. Mi lehet a titok?

– A siker kulcsa abban rejlik, hogy az otthoni filmnézés nem tud vetekedni a mozizás által nyújtott közösségi élménnyel, no meg kép- és hangminőséggel. A mozivászon már csak a méreteiből adódóan is sokkal impresszívebb hatást képes adni a vetítések során, mint bármilyen képernyő, monitor vagy projektor – mutatott rá a Naplónak nyilatkozva Micsik Zoltán, a pápai Petőfi mozi vezetője. Hasonlóan fogalmazta meg a mozi varázsát Buda Andrea is. Mint mondta, a filmszínházak élményt is kínálnak, nemcsak mozgóképes alkotásokat, ezért nem árt különösebben az internetes illegális filmmegosztás (az úgynevezett torrentezés) jelensége a moziknak, amik évről évre egyre több nézőt vonzanak.

Micsik Zoltán több mint 15 éve dolgozik a moziiparban, Gödöllőről Pápára költözve öt éve nyitotta újra az akkor már régóta zárva lévő helyi mozit. Elmondása szerint a pápai mozis szerepvállalásában volt némi rizikó, mivel a nulláról kellett új közönséget toborozni egy olyan filmszínházhoz, amiben évek óta nem volt filmvetítés. Ugyanakkor a helyzetet könnyítette, hogy a filmforgalmazás akkoriban állt át az analóg technológiáról a digitálisra, ez pedig lehetővé tette, hogy a vidéki mozik a fővárosi multiplexekkel és az országos premierrel egy időben tűzhessék műsorukra a legújabb filmeket. – Volt egy aduászunk is, mégpedig a pápai moziépület egyedi kialakítása, ami az erkélyével nosztalgikus, klasszikus filmszínházi hangulatot kölcsönöz az átlagosnál jóval tágasabb vetítőteremnek. Persze rengeteg költséges fejlesztést, beruházást is be kellett vállalnunk, szerencsére a pápai önkormányzatban korrekt partnerre találtunk. Azonban nem tudtuk pontosan, mire számítsunk a nézőszámainkat illetően. Az óvatos becsléseinkhez képest már az első év végén megnyugtatóan alakult a látogatottságunk, ami aztán az elmúlt öt esztendő során folyamatosan nőtt. Bevallom, ez kellemes meglepetés volt számomra, annak pedig külön örülök, hogy a pápai Petőfi mozi példája nyomán több, régóta nem üzemelő vidéki mozi is újranyitott – jegyezte meg Micsik Zoltán.

Meglátása alapján a hazai moziipar mind technológiailag, mind tematikailag letisztult az utóbbi esztendőkben. – Időről időre felbukkannak újabb trendek, de ezek nem hordoznak magukban gyökeres változásokat. Ilyenek például a 3D-s filmek, amik a befutásukkor nagy fellendülést hoztak a mozik látogatottságában, ám mostanra néhol már közel sem jelentenek akkora vonzerőt, mint egykor. Összességében stabil és hosszú távú jövőképe van a mozinak, mely a reneszánszát éli, köszönhetően annak, hogy megfizethető szórakozást, valamint olyan sajátos élményt tud nyújtani, amit semmi más – hangsúlyozta a pápai filmszínház vezetője.

Kérdésünkre elárulta, fél évvel ezelőtt még azt mondta volna, leáldozóban van az utóbbi időszakban olyannyira kedvelt szuperhősös filmek népszerűsége, azonban az elmúlt néhány hónap premierjei azt mutatják, a képregények mozgóképes feldolgozásaiból nem fogyott ki a szufla és képesek a megújulásra. Ezzel szemben a horrorfilmek éppen mostanában kezdenek divatba jönni, Micsik Zoltán szerint a műfaj hatalmasat fejlődött és nagy igény mutatkozik rá a nézők részéről, főleg a fiatalok körében. A filmszínházak közönségére egyébként is jellemző, hogy a fiatalabbak, a tinédzserek mellett a húszas, harmincas éveikben járók vannak többségben, ugyanakkor minden korosztály képviselői megfordulnak a mozikban.

A nézőszámok tekintetében egyértelműen kijelenthető, hogy a magyar film feltámadt hamvaiból, ami az olyan minőségi alkotásoknak is köszönhető, mint A Viszkis, a Kincsem vagy A martfűi rém. – A magyar filmek színvonalának emelkedéséből következik, hogy egyre többen kíváncsiak a minőségi hazai alkotásokra, amik közül nem egy még nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek számít. Persze vannak szkeptikusok, de a magyar film új hulláma bizonyított: joggal vívta ki a közönség szeretetét és a szakma elismerését – zárta gondolatait Micsik Zoltán.