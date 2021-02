Rövid telünk lesz? – Nem látták meg az árnyékukat a veszprémi mackók

Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, azaz február másodika jeles nap a népi időjóslásban.

A hagyomány szerint ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és a viselkedéséből következtetni lehet arra, hogy hosszú lesz-e még a tél. Ugyanis, ha szép, napos idő van, és meglátja az árnyékát, akkor „megijed”, és visszamegy a barlangjába, hogy folytassa a téli álmát – azaz messze van még a tél vége. Viszont, ha a borult idő miatt nem látja meg az árnyékát, akkor kint marad, ami azt jelenti, hogy közeleg a tavasz.

A Veszprémi Állatkertben régi hagyománya van a február eleji Medvelesnek. Az idei évben – a járványhelyzet miatt – a veszprémi kisiskolások medvecsalogató énekei sajnos elmaradtak, de az állatkert munkatársai ennek ellenére is meglepték a medvéket a kedvenc finomságaikból összeállított tortával.

A Marokházi Katalin állatgondozó által készített gyümölcs-rizstortával sikerült is kicsalogatni a mackókat a „barlangjukból”. A két fiatal, fekete medve hím frissen mozogva járta körbe a kifutót, és a rangsort betartva, először a „főnök” evett jóízűen a kivivel, almával, és szőlővel is díszített, gusztusos tortából.

– Nem minden medve alszik klasszikus értelemben vett téli álmot, de a mi medvéink is lelassultak, keveset mozogtak, egy kicsit dermedt állapotban voltak, és alig fogyasztottak takarmányt – mondta el Török László állatkert-igazgató.

A természetben, a téli álom előtt a fekete medvék testtömege akár 30-40 százalékkal is növekedhet, és tavaszra ugyanennyit el is veszítenek. A téli pihenő közeledtével elveszítik étvágyukat, és elvonulnak a vackukba. A medvék téli álma tulajdonképpen téli pihenő, olyan nyugalmi időszak, amikor kevésbé aktívak, anyagcseréjük lelassul, testhőmérsékletük és szívverésük is kicsit lecsökken, azonban viszonylag éberek maradnak. Egyes megfigyelések szerint egyedenként is változhat, hogy alszanak-e téli álmot, vagy sem, illetve elterjedési területük is meghatározó lehet. Például az alaszkai feketemedvék igazi hétalvók, akár hét hónapig is tarthat a téli álmuk. Ám másutt, például Floridában vagy Louisianában beérik egy kis szunyókálással.

Török László elmondta még, hogy fekete medvék Magyarországon egyedül itt, a megyeszékhelyen láthatók 2016 óta. A négy „veszprémi” medve az átadása óta már jól belakta az új kifutóját, amely méreteivel és egyedi kialakításával a látogatókat is lenyűgözte. Hiszen, ha feloldják a korlátozásokat, akkor a páncélüvegnek köszönhetően, akár néhány centiméterről is megtekinthetik majd a nagytestű mackókat, vagy fentről, a gyalogoshídról is fényképezhetik őket az állatbarátok.