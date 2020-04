Sándor Fanni apró állatszobrokkal váltja valóra álmait

Itthon sokan nem is értik, pontosan mivel foglalkozik, pedig a világ legjobb miniatűrállatszobor-készítőinek elitjébe tartozik a 39 éves, kétgyermekes budapesti anyuka.

Lenyűgözően élethű, mindössze egy-két centiméteres hüllői, madarai és kisemlősei ámulatba ejtik az embereket. Az Instagramon 24 ezer követője van, ráadásul az álmait valósíthatja meg nap mint nap a magyar miniatürista.

Sándor Fannit már kisgyermekként is lenyűgözték az apró tárgyak. Szívesen játszott nagymamája babaházával, amelyhez kisméretű porcelánedények is tartoztak. Később, hat-hét évesen cipősdobozból maga is készített házat, és arra törekedett, hogy minél aprólékosabban rendezze be azt, a lehető legkisebb dolgokkal. Amikor vitorlázni tanult, hasított gyufaszálakból megépítette az optimist tanulóhajót, 1,5 centiméteres méretben. Szenvedélyévé vált a miniatűr tárgyak készítése, amiket eleinte elajándékozott a barátainak, rokonainak.

Pedig mint mondja, Magyarországon a babaház-miniatűr nem igazán ismert, miközben a világ számos pontján ez egy sokak által kedvelt hobbi, szenvedélyes gyűjtőkkel.

– A második világháború előtt még hazánkban is volt egyfajta kultúrája, de a háború teljesen eltörölte ezt. Ez egy nagyon drága hobbi volt mindig is, ezért egy olyan társadalomban, ahol nincs meg rá a fizetőképes kereslet, ott nyilvánvaló, hogy teljesen kihalt – meséli, hozzátéve, hogy a székesfehérvári babamúzeumban még láthatóak háború előtti babaházak apró berendezési tárgyakkal.

Fanni 2007-ben, véletlenül talált rá a profi miniatüristák munkáira az interneten. Akkor derült ki számára, hogy furcsa szenvedélyével nincs egyedül, hiszen egy egész iparág épült az 1:12 -es méretarányú miniatűr babaházak (dollhouse miniatures) köré. Amerikában, Angliában, Németországban, Dániában, Spanyolországban vagy akár Ausztriában kiállításokat, workshopokat és show-kat is rendeznek a miniatűrök kedvelőinek. Első gyermeke születése után, a gyed alatt próbálkozott meg az igazán professzionális miniatűrök készítésével. Az interneten látott parányi csodák inspirálták arra, hogy elkészítse a maga kis, 1:12-es szabványnak megfelelő alkotásait. Először művészbabákat, majd úgynevezett RoomBoxokat csinált, amikor egy dobozba építenek be lakás- vagy házrészleteket. Az egyik nemzetközi babakiállításon, Győrben második díjat nyert Sissi királyné kastélyának konyháját megjelenítő miniatűrjével.

Megtudom tőle azt is, hogy a világ legtehetségesebb miniatűralkotóit a ’70-es években Amerikában alakult International Guild of Miniature Artisans, azaz az IGMA nevű szervezet fogja össze. Fanni a beküldött pályamunkáival 2014-ben elnyerte az Artisan, majd 2016-ban az IGMA Fellow Member címet. Utóbbi a legmagasabb kategória, és ezáltal bekerült a világ legjobb miniatűrállat-készítői közé. A Fellow minősítéssel mindössze hárman rendelkeznek Magyarországon. Egy miniatűr bútorokat, illetve egy apró ételeket készítő hölgy és Fanni, aki 2014-től szakosodott a miniatűr állatok készítésére.

– Mivel biológus vagyok, ezért imádom a természetet, és rögtön az állatszobrokra specializálódtam, amelyeket először megrajzolok több oldalról is 1:12-es méretben. Az apró szobrocskáim vázát kiégethető gyurmából mintázom meg. Mérettől függően drótból armatúra készítésére is szükség lehet, olyankor a drótvázra építem rá a gyurmát. Amikor elkészült a szobrocska, kiégetem. Ezután csiszolással, mikromarófejjel további részleteket adok neki. Ezután következik a szobor aprólékos kifestése. A legizgalmasabb része a festés után jön, amikor életre keltem a szobrocskát. Madár esetében valódi tollakból vágok miniatűr tollakat, és azzal öltöztetem fel, illetve kifésült pamutfonal tincseivel teszem teljesen élethűvé az alkotást. Végső simításként még további részleteket adok az állatnak utófestéssel – avat be a készítés titkaiba a miniatürista. Elárulja azt is, hogy általában három nap alatt készül el egy-egy parányi szobor, de vannak bonyolultabb állatok is, amelyeknél több időre van szükség. Meglepő, hogy ehhez a nagyon aprólékos munkához nem használ sem nagyítót, sem szemüveget, ezért négy-öt óra alkotás után elfárad a szeme. Ez nem is csoda, ha belegondolunk, hogy a legkisebb madara egy körülbelül hat milliméteres kolibri volt.

– Most már teljesen ezzel foglalkozom, miniatüristának is hívom magam. Minden évben megyek Chicagóba, a világ legnagyobb miniatűrbabaház-kiállítására, amelyre mintegy 300-400 kiállító érkezik a Föld minden tájáról. Olyan ez, mint egy mesevilág, amelyet úgy kell elképzelni, hogy mindennek, ami a való életben körbevesz minket, elkészítik a valósághű mását. Sokan ezekből próbálják meg felépíteni kicsiben az álmaikat vagy régi emlékeiket. Egy gyűjtő, ha például egy 19. századi vidéki házat szeretne összeállítani, akkor mindent beszerezhet hozzá a chicagói kiállításon és vásáron. Ugyanakkor ez egy rettentően költséges hobbi. Egy ilyen professzionális babaház összeállítása több mint 10 millió forintba is kerülhet. A bele való tárgyakat, bútorokat művészek készítik, ezért ezek nem keverendők össze a játék babaházakkal – hangsúlyozza.

Elmondja azt is, hogy pár éve a hazai profik megalapították a Magyar Miniatűr Műhelyt, amelynek 12 tagja van, akik néha kiállításokat is rendeznek, de az emberek itthon igazából nem tudnak mit kezdeni ezzel a műfajjal, pedig Sándor Fanni szerint olyan ez, mint a makettezés.

– Imádom és ismerem jól az állatokat és a növényeket. Mivel ennyire érdekelnek, ezért nem okoz gondot a valóságot visszaadni az esetükben. Nagyon szeretem a miniatűröket is, és ez a két dolog annyira jól összejött nálam, hogy pár év alatt sikerült eljutni odáig, hogy profi dolgokat készítsek – vélekedik Fanni, aki folyamatosan fejleszti és csiszolgatja tudását, hogy a világ legjobb miniatűrállat-készítői között maradhasson.

– Szeretem különböző jelenetekbe helyezni az állatokat, a természeti környezetükben. Ezeket a munkáimat nem adtam el, hanem a lakás falát díszítik, és néha elviszem őket kiállításokra. Az állatok közül nagyon szeretem a békát, a jégmadarat, a gyurgyalagot, a baglyokat, és imádok egereket, mókusokat is készíteni, illetve szarvasbogarat. A szívem csücskei még a hüllők, de a legjobban a jelenetbe ágyazást szeretem, amikor egy kompozíció megszületik a fejemben, és abba helyezem el az állatot. Nagyon szeretem ezt csinálni, mert kikapcsol, megnyugtat, és soha nem gondoltam volna, hogy valaha ezzel foglalkozom majd. Ez egy valóra vált álom, amit csak az tud ilyen szinten művelni, akit valóban érdekel a miniatűr, mert nem elég csak ügyes kezűnek lenni, szenvedélyesen szeretni kell a miniatűröket is – vallja az Instagramon 24 ezer, a Facebookon 11 ezer követővel rendelkező művész, aki nehezen válik meg minden egyes általa készített, apró szoborcsodától, amelyekre már vadásznak a külföldi gyűjtők és a rajongók. Jó hír számukra, hogy Sándor Fanninak még rengeteg terve és célja van. A fiókja tele van vázlatokkal, amik megvalósításra várnak.