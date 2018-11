Segítünk az elhagyott fészkek leszedésével

Most nem beszélünk a megszigonyozott cetekről és az ezrével agyonlőtt amerikai bölényekről, amelyeknek csak a nyelvét vágták ki megenni.

A többi megmaradt dögnek és bűzhödt kupacoknak. Irtásukat is nemes cél vezérelte. Kiéheztetni az indián őslakosokat. Most ezen a vidéken végeláthatatlan kukoricaföldek vannak, vasút, farmok, kisvárosok, alkoholista maradék őslakosok,dögunalom és remek horrorfilmek amelyek az említett kukoricásban játszódnak- én legalább hármat láttam. És hogy beszéljünk akkor a madarakról. Ugyancsak Észak-Amerikában a vándorgalamb egykor eget elsötétítő felhőkben vonult. Úgyhogy az amerikai lakosok kevésnek találták azt az örömöt, hogy egyesével lövik le őket, sokkal érdekesebb volt kartácságyúkkal tüzelni rájuk, mert mindjárt más, ha százasával potyognak le holtan.

Nem jártak jobban a dodók sem, amiket a tengerészek vertek agyon a Mauritiuson egyéb röpképtelen szigeti madarakkal együtt ,hasonlóan a jó szórakozás kedvéért. Hogy az emberek saját fajtársuk megkínzásában és nagyszabású csoportakasztásában is nagy mulatságok forrását látták, az nem magyaráz meg semmit. Mi voltunk, a mi őseink. Akasztók és akasztottak. Úgyhogy ideje törleszteni a természetnek. Jó, már mi sem tudunk visszacsinálni semmit. Talán a jelenleg élő középkorú emberek az utolsók, akik látnak természetet. Gólyafészket, látszólag céltalanul keringő ragadozókat, drágakőként surranó jégmadarat, és Afrika-színű gyurgyalagokat. Ne jusson eszünkbe az sem, hogy nemrég valaki purhabot fújt homokfalba fúrt üregeikbe, hogy a madarak lassan, nagy kínok közepette pusztuljanak el.

De most mégsem erről akarok írni, hanem a kertek, csalitosok, szőlőhegyek madárvilág kispolgárairól amelyeket talán csak hangról ismerünk és arról a kis segítségről, amit megtehetünk értük. Ami persze korántsem nagy dolog, de tettünk valamit a természetért, azonkívül, hogy elmentünk a gombafesztiválra berúgni. Bármilyen furcsa, ha leszedjük, az elhagyatott fészkeket azzal segítünk a jövő évi madárpároknak, mert kevés az alkalmas és biztonságot jelentő ágvilla, és a már használt fészekbe nem térnek vissza. Ez a segítség elsősorban a rigókat és poszátákat érinti, amelyek alacsonyan fészkelnek, így elérjük helyeiket létra nélkül is. Haladóknak javasolható a hármas, négyes ágvillából a középső ágak kimetszése, amelyek szintén vonzó hellyé válhatnak az énekesmadarak számára. Érdemes takarítani a mesterséges fészekodúkat is, amelyekben a cinkék nyáron fészkelnek, télen pedig, ha faforgácsot is rakunk bele, tudnak benne melegedni csöpp testükkel a hideg téli éjszakákon, amelynek dermesztő kezét nehéz elképzelni a fűtött szobából.

És én belátom, messze vannak ezen cselekedetek a világ megmentésétől, de nem is születhet mindenki forradalmárnak. De kezdetnek elég az is, ha rendes és felelősségteljes emberek vagyunk.