Sok információ és kíváncsi látogatók az Erőművek éjszakáján

Országszerte 35 helyszínen mintegy 3000 érdeklődő vett részt az ismeretterjesztő rendezvényeken.

A Napló munkatársai két Veszprém megyei erőművet látogattak meg: Ajkán a Veoliát, míg Litéren az MVM Balance Zrt. gázturbinás erőművét.

Ajkán Vollár Attila, a Bakonyi Erőmű Zrt. vezérigazgatója kalauzolta végig a látogatókat, akik olyan szép létszámban jelentkeztek, hogy a szervezők több turnusban bonyolították le a maga nemében különleges, sok látványosságot kínáló programot.

– Nagyon sok érdekes megoldással találkozhatnak itt az érdeklődők, akik közül sokan első alkalommal járnak ilyen energiatermelő egységben. Bátran kérdeznek, mi pedig örömmel válaszolunk, hogy ezáltal is kissé közelebb vigyük az energiatermelés technológiáját, eljárásait az emberekhez – mondta el lapunk kérdésére Vollár Attila.

Többek között azt is megtudhatták a csoportok tagjai, hogy az ajkai erőmű villamos energia oldalon háromszor harminc megawattos kondenzációs létesítményként üzemel, és vannak úgynevezett ellennyomásos részei (amikor a kilépő forró gőz nem kondenzátorba, hanem a fogyasztóhoz megy), amelyek a távfűtésben hasznosulnak. Jelentős változást hozott az erőmű életében a Mal Rt. bezárása, hiszen ezzel a villamosenergia-termelés is töredékére csökkent, és az ipari gőz előállításában elérhető kapacitást sem használhatták ki, hiszen legnagyobb fogyasztójukat veszítették el. A távfűtésben viszont érdekeltek, a Bakony Távhő Kft. 7569 felhasználó számára biztosít távhőszolgáltatást és használati meleg vizet Ajkán. A forró vizet az ajkai erőmű biztosítja számukra, ahol egyébként nagyszabású kazánfelújítás fejeződött be az idei év első felében. A fejlesztés az erőmű komplex modernizálási programjának egyik legfontosabb lépése, amely a várakozások szerint tovább javítja az erőmű környezetvédelmi teljesítményét.

Az Erőművek éjszakájára sokan érkeztek Ajkáról és a környékről, de távolabbról is szép számú látogatót regisztráltak a házigazdák. A csoportok jártak a tüzelőanyagtéren, a technológiai víz előállítását végző vízkezelő üzemben, a hűtőtoronynál, láthatták a turbinákat, generátorokat és a kazánt, majd a termelési folyamatokat felügyelő hővezénylő és villanyvezénylő működésével is megismerkedhettek. Az energia előállításával, az erőmű működésével kapcsolatos kérdésekre Vollár Attila vezérigazgató, illetve Kiss István üzemeltetési vezető válaszolt.

Litéren működik egy gázturbinás „üzemzavari” tartalék erőmű, amely közel 23 éve, 1998 novemberében állt üzembe. Molnár Károly, az erőmű vezetője kalauzolt körbe minket.

– Az erőművünk egy nyílt ciklusú gázturbinás erőmű. Ez azt jelenti, hogy tüzelőolaj elégetésével állítjuk elő a villamos energiát – magyarázta Molnár Károly. – Az erőmű névleges beépített teljesítménye 124 megawatt (MW). Csak összehasonlításképp: hazánk napi csúcsterhelése körülbelül 6000–6500 MW, a paksi atomerőmű beépített teljesítménye pedig 2000 MW.

A litéri erőmű megépítése annak köszönhető, hogy hazánk csatlakozott az európai energiarendszereket összefogó szervezethez, s ennek feltétele volt olyan tartalék erőművek kiépítése, mint ez is. Akkoriban több ilyen is létesült az országban. Az „üzemzavari” tartalék erőmű azt is jelenti, hogy az erőműben éjjel-nappal, a nap 24 órájában készenlétben vannak az ott dolgozók. Mindössze az éves tervezett karbantartási időszakban kap pihenőt az erőmű.

– A mi munkánk nehézségét az jelenti, hogy sosem tudjuk, mikor kell elindítani a gázturbinát. Idén eddig hét alkalommal volt szükség az erőmű indítására, ami azt jelenti, hogy ekkor volt igény többletteljesítmény betáplálására a rendszerbe. Ilyenkor a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító (Mavir) kezdeményezi az erőmű elindítását. Megérkezik a telefon, a rendszerirányító közli, hogy mekkora teljesítményre és mikortól van szükség, és onnantól számítva 15 percen belül rá tudunk csatlakozni a hálózatra – mondta el az erőmű első embere.

A telepre beérve a látogató szeme azonnal a piros-fehérre mázolt, ötven méter magas kéményen akad meg. Ezt hatalmas konténerépületek ölelik körbe. Kiderült, az ezekben telepített turbinát, generátort, segédberendezéseket és egyéb alkatrészeket, eszközöket Franciaországból hajón szállították ide. Annak idején a Sió csatornán keresztül érkezett Balatonfűzfőre a szállító hajó.

Akad még itt három, egyenként 1000 köbméteres tartály is, amelyben a villamos energia előállításához szükséges tüzelőolajat tárolják. Molnár Károly elárulta, az erőmű másodpercenként 10 kilogramm tüzelőolajat és 11 kilogramm sótalan vizet (erre a káros­anyag-kibocsátás csökkentése miatt van szükség) éget el teljes terhelés mellett. Ez azt jelenti, a közel 3000 köbméter olajat nagyjából hatvan óra alatt használnák el teljes terhelésen, ám erre még sosem volt példa.

Megismerkedhettünk azzal a készülékkel is, amely a sótalanított vizet állítja elő. Akár szenny- vagy tengervízből is képes a desztillált vizet létrehozni, sőt bizonyos beállításokkal ivóvizet is kaphatnánk, ha erre szükség lenne.