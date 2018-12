Sokáig virágozhat a karácsonyi kaktusz

A karácsonyi kaktusz lassan bontogatja szirmait, ha egész évben ügyeltünk a gondozására.

Ilyenkor már bimbós, és ha vigyázunk rá, az ünnepre kibontja színes virágait. A karácsony és újév közötti napokra időzíthető a virágzása, ha mostantól nem bolygatjuk.

Nagyon fontos, hogy ne változtassuk a növény helyét, mert az elmozdított cserép más irányból kapja a fényt, és ezért hajlamos eldobni a virágbimbóit. Hasonló következményekkel jár a túlságosan száraz és meleg levegőjű helyiség is. Világos, de nem napsütötte helyet kíván, legszebben 14–16 fok közötti hőmérsékleten virágzik. Nagyon érzékeny azonban az öntözésre. Nem szabad megengedni, hogy a földje kiszáradjon, de az is hátrányos, ha túlöntözik. Ezért naponta, de kevés vízzel kell ellátni, viszont hetente egyszer célszerű tápoldattal megöntözni, főleg most, a virágzásra való felkészülés idején.

