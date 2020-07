Sokan hajlandók többet fizetni a környezetbarát csomagolásért

A csomagolás az első, ami a vevőknek feltűnik, amikor a boltokban válogatnak. Ezért a gyártók mutatós megoldásokat alkalmaznak. Ám egy friss kutatásból kiderült, hogy a színnél, a formánál, a mintánál kezd fontosabb lenni, miből készült. Papírból? Műanyagból?

Egy 2020-as európai felmérés szerint a fogyasztók csaknem fele már csak környezetbarát csomagolású termékeket vásárol és a papír-karton csomagolások a legnépszerűbbek. Főleg a fiatalabbak körében. Ennek legfőbb oka az újrahasznosíthatóság, a könnyű súly, az egyszerű kicsomagolhatóság és a költséghatékonyság. A vásárlók 44 százaléka hajlandó is többet fizetni egy környezetbarát csomagolásban kapható termékért, 48 százalékuk pedig kerüli a fenntarthatóságot nem szem előtt tartó márkákat.

A papír és a karton népszerűsége nem meglepő, hiszen a környezetszennyező műanyag megítélése folyamatosan romlik. A kormányok igyekeznek lépéseket tenni azért, hogy a gyártók minimalizálják a műanyagcsomagolások előállítását, legfőképpen az egyszer használatos műanyagokét. A Two Sides kutatása jól mutatja, hogy az ezzel kapcsolatos tájékoztatások eredményesek. Az emberek hetven százaléka próbálja csökkenteni műanyagszemét-termelését. Sokak számára fontos lett a fenntarthatóság: a válaszadók 58 százaléka szerint adóval kellene sújtani azokat a vállalatokat, amelyek újrahasznosíthatatlan csomagolásban dobják piacra termékeiket.

A Rondo Hullámkartongyártó Kft. tájékoztatása alapján a hullámkarton a mai nyomdatechnikának köszönhetően nemcsak fenntartható, hanem kreatív és mutatós megoldásokat is tud nyújtani a vállalatoknak, és rendkívül költséghatékony, könnyen kezelhető anyagról beszélünk. Ám arra érdemes ügyelni, hogy kizárólag felelős erdőgazdálkodásokkal együttműködő gyártókkal dolgozzanak a csomagolások előállításánál. A vásárlók is ellenőrizhetik ezt, a dobozokon az FSC jelzést kell keresniük.

– Papírba, neylonzacskóba is csomagolok. Tudom, előbbit lenne jobb többször használni. De valamibe bele kell tenni a megvett árut. Vagy nekem, vagy az eladónak. Arra ügyelek, hogy mindig legyen nálam bevásárlótáska, ne kelljen újat venni. A kosaramat is mindig magammal viszem, ha az üzletbe indulok – mondta el olvasónk, Erdélyi Mária.

Léberné Eiser Mária ennél is többet tesz. Azokat a csomagolóanyagokat, amiket a boltokból kényszerűen hazavisz, igyekszik többször is felhasználni. Ha másra nem, a krumplit az így kapott dobozokban, szatyrokban hordja fel a pincéjéből. Arra is figyelt nemrégiben, hogy környezetbarát, könnyen lebomló zacskót válasszon az üzletben. Az a tapasztalata, hogy a mindennapokban nehéz kikerülni a csomagolóanyagokat, gyorsan sok halmozódik fel egy-egy háztartásban. S aztán nehéz ezektől megfelelő módon megszabadulni.

A szelektív hulladékgyűjtést is fontosnak tartja egyébként. Emellett úgynevezett szütyőket szerzett be, amiknek a használatát a zero waste, a hulladékcsökkentés hívei ajánlják. Ezeket a textilzsákocskákat viszi magával a boltokba, azokba pakol. Vett és maga is varrt ilyeneket, sőt még egy régi iskolai tisztasági csomag zsákját is erre a célra alakította át.