Sokan vágynak a télből a nyárba: a Karib-térség is népszerű a Veszprém megyeiek között

Egyre népszerűbbek az úgynevezett télből a nyárba utazások, a Karib-térség első helyen áll az utasok célterületei között.

Stileth Nikoletta, az egyik pápai utazási iroda vezetője elmondta, az elmúlt évek tendenciája azt mutatja, hogy egyre korábban foglalnak, akik január, február vagy március környékén szeretnének a télből a nyárba utazni. – Meglepő, de már jellemző, hogy sokan még haza sem érnek a nyaralásból, de már a télre gondolva lefoglalják az utazásukat. Szeptember, október környékén alapvetően már látjuk januári-februári útjaink nagy részét – tette hozzá Stileth Nikoletta.

Mint Stileth Nikoletta elmondta, ugyanakkor nem elhanyagolható, hogy gyakran nagyon jó last minute akciókat lehet kifogni, akik pedig rugalmasan tudják kezelni idejüket és akár néhány napon belül is útnak tudnak indulni, azok igazán kedvező feltételekkel utazhatnak.

A pápai N-Tours Utazási Iroda vezetője rámutatott, irodájukban idén a Karib-térség bizonyult az egyik legkedveltebb télből a nyárba célterületnek, nagyon sok utasuk járt például Dominikán, Kubában és Mexikóban. Ezenkívül Balira is szép számmal mentek utasaik.

– A Karib-térségi utazások közül kiemelten népszerűek a hajóutak. Ilyenkor jellemzően Miamiig vagy Fort Lauderdale-ig repülnek az utasok, ahol egy nappal később hajóra szállnak, majd a Karib-tengeren tesznek egy nagyobb hajóutat. Ezt örömmel konstatálom, hiszen ez számunkra is kicsit új terület, így az elmúlt időszakban nagyon sok olyan tréningen vettünk részt, ahol betekintést kaptunk abba, hogyan épülnek fel ezek a hajóutak– mutatott rá Stileth Nikoletta.

Megtudtuk tőle, a télből a nyárba utak alkalmával általában 10 és 15 nap közötti időt töltenek el külföldön az utasok. – Kevesebb időre nem is érdemes menni. Mindig azt javasoljuk, vegyék figyelembe, hogy az időeltolódás, az átszállási idő miatt szinte egy napot kitölt az utazás, emellett hagyni kell időt az átállásra is – tette hozzá az utazási iroda vezetője. Kiemelte, a téli időszakban nagyon sokan már a nyaralást is lefoglalják, élnek az előfoglalási akciók nyújtotta lehetőségekkel. Ezeknél az utaknál azonban már kevésbé dominálnak a kifejezetten távoli egzotikus helyszínek, sokkal inkább Egyiptomban, Tunéziában vagy pedig Törökországban, Olaszországban és Spanyolországban nyaralnak az utasok.

– A családos nyaralások jellemzően egyhetes időtartamúak, és egyre gyakoribb, hogy a szülők magukkal viszik a nagyszülőket is. Azt tapasztaljuk, hogy a családi nyaralás mellett a párok szívesen szánnak időt a közös kikapcsolódásra, és kettesben is elmennek egy-egy rövidebb nyaralásra – tette hozzá Stileth Nikoletta.

Megjegyezte, a külföldi utakkal ellentétben belföldi nyaralást elenyésző számban foglalnak utazási irodában, hiszen a hazai szálláshelyek már könnyen, néhány kattintással elérhetők mindenki számára a világhálón. – A külföldi síutakkal is hasonló a helyzet, jobbára baráti társaságok, iskolák indulnak útnak, akik az interneten lefoglalják a szállást. Szívesen keresik fel a bevált apartmanokat, panziókat

– zárta a beszélgetést az utazási iroda vezetője.