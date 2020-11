Sportkocsikkal kápráztatta el a környékbelieket az úrkúti írónő

Lipp Adrienn író, színésznő, aki vadászként is jól ismert, ezúttal újra jótékony célú találkozót szervezett a környékbelieknek, a Speed up sportautóklub tagjaival.

Lipp Adrienn klubtagként kérte társait, hogy látogassanak el falujába, Úrkútra, ahol a családi birtok lovas karámja előtt elfér az ország minden pontjáról, többek között Miskolcról, Tatáról, Kazincbarcikáról, Nyíregyházáról, Győrből érkező 36 sportkocsi, és a rajongók.

A sporttársak örömmel tettek eleget a kérésnek, a különleges hétvégi programra sokan voltak kíváncsiak. A szervező háziasszony

külön meghívta a környéken élő gyermekeket is.

Emellett a helyiek minden korosztálya érdeklődött a különleges autócsodák iránt, hiszen ritkán lehet együtt látni ennyi szép, 500-700 lóerős Ferrarit, Porschét, Mercedest, BMW-t és Maseratit.

Adrienn maga is anya, férjével két kisfiukat neveli, de a 16 éves Ábel és a 11 éves Ákos olyannyira felnéz rá, hogy ezúttal is örömmel segítettek a találkozón. Adrienn még egy-egy körre is elvitte saját Ferrarijával a gyerekeket. Különleges kapcsolatot ápol a nevelőszülőknél, illetve állami gondozásban nevelkedő, többek között bakonyoszlopi, ajkai, kupi kicsikkel, akiknek felejthetetlen élményt kínáló napokat szervez.

– A szívügyem a gyerekek sorsa, ahol csak lehet, segítek a nehéz helyzetűeken, és igyekszem örömet szerezni nekik

– vallotta lapunknak Adrienn, aki legutóbb állami gondozottakat látott vendégül a farmjukon, nyáron pedig úrkúti gyerekeket nyaraltatott Balatonfüreden. Korábban ruháit és értékes táskáit, cipőit osztotta szét a hölgyek között, most pedig megyénkbeli rászoruló kismamákat, családokat segít meglepetéscsomagokkal, a védőnőkkel összefogva. Közben televíziós műsor vezetésére készül, de dokumentumfilm-forgatás szereplője is lesz, és az agrárterületen szintén aktív.

Közelmúltban megjelent Diana nyeregben című könyve teljes bevételét Lipp Adrienn jótékony célra ajánlotta fel, hogy a gyerekek természetközeli nevelését támogassa. Vallja ugyanis, hogy akinek valamiből több van, mint másoknak, az adjon, mert amit adhat, azt már nem veszítheti el soha.