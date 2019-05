Sümegen zajlik az Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny

Hétfőn vette kezdetét a két napos Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny Sümegen a Hotel Kapitányban.

Nagy Andrea, a hotel igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket. Őt követte Végh László, Sümeg polgármestere, aki kiemelte hogy a hungarikumok továbbra is nagy hangsúlyt kapnak Sümegen. Emellett örömmel töltötte el az összefogás, amelynek eredményeképpen az Országos Pálinka- és Törkölypálinka versenynek Sümeg adhat otthont.

Az ünnepélyes megnyitón Font Sándor, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöke úgy fogalmazott, hogy a magyar pálinka minősítése idén is méltó városi környezetbe került. Elmondta, hogy a hotelben a technikai bírálat történik meg, az ünnepélyes eredményhirdetés a Parlament Felsőházi üléstermében történik júniusban. Elmondta továbbá, hogy a bírálóknak is komoly megmérettetésen kell keresztül esniük ahhoz, hogy bírálhassanak.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő fontosnak tartja, hogy újabb és újabb rendezvények kerüljenek megrendezésre a térségben, nem csak nyáron, hanem szezonon kívül is. Külön öröm, hogy a kormány is odaállt a hungarikumok mellé, és jó szervező munkával, támogatással most már a fiatalok és idősek kedvenc itala egyaránt a pálinka lett. Bízik abban, hogy a borok mellett a megyében kiváló pálinkákat is tudnak kínálni majd az ide látogató turistáknak, vendégeknek.

Barátossy Gábor a NÉBIH Borászati és Alkoholos Igazgatóságának főosztályvezető-helyettese elmondta, hogy szervezetük nagy örömmel csatlakozott a rendezvény lebonyolításához és küldetésének tartja az Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny szakmai támogatását. Elmondta, hogy csak azok a pálinkák kerülhettek a versenyre, amelyek megfeleltek a NÉBIH által előírt jogszabályoknak és az analitikai vizsgálatoknak.

Mihályi László a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke elmondta, hivatásuk a minőségre való törekvés. Úgy gondolja, a pálinkafőzdék objektív szakmai visszajelzést kapnak a verseny során munkájukról. Hozzátette, az idén 334 tétel érkezett 49 főzdétől. Minden évben találnak gyöngyszemeket a nevezett tételek között, de csak egy viselheti majd az ország legjobb pálinkája címet – mondta.