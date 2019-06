Sváb bált rendeztek Veszprémfajszon

A Veszprémfajszi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében sváb bált tartottak pünkösdvasárnap.

A faluban már 17 éve megrendezik a jeles eseményt, amely az utóbbi hat évben egyre nagyobb figyelmet kap.

Idén felvonulással indult a program a templomtól a kultúrházig. Aki nem állt be a sorba, az kiállt a háza elé a kapuba és nézte a vonulókat. A kultúrháznál aztán körtáncot lejtettek a fiatalok, majd elkezdődött a műsor, amelyben illusztris vendégeket is köszönthettek, mivel Biatorbágyról érkezett két ifjú hagyományőrző.

Földházi Szonja és Bálinger Anna, akik az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának másodéves hallgatói, már több versenyt is megnyertek német éneklésükkel. Veszprémfajszra is igazi sváb dalokat hoztak, és nagy sikert arattak a színvonalas előadásukkal. Őket Jehoda Ferenc és tanítványa, Keller Ádám harmonikajátéka követte, majd fellépett a helyi Német Nemzetiségi Dalkör is.

A családias hangulatú esten svédasztalos vacsorával várták a vendégeket a szervezők, akik csirkét sütöttek, fasírozottat és francia salátát is készítettek. A bálba eljöttek többen a faluból elszármazottak közül is, akik szívesen látogatnak haza és szeretik jól érezni magukat.