Szabadstrandok Veszprém megyében: mutatjuk, hol fürödhetsz ingyen

Pénteken hivatalosan is elkezdődött a nyár, sokan töltik az elkövetkező hétvégét a Balaton-parton. Most mutatunk pár strandot Veszprém megyében, ahol ingyen is fürödhetsz.

Platán szabadstrand Örvényesen Örvényesen egy családias strandot találhatunk, gyönyörű tihanyi panorámával. Itt igazán nem panaszkodhatnak a sportra vágyók: strandröplabda pálya, ping-pong asztal, tengo pálya, gyermek kosárlabdapalánk, vízi fejelő kapuk és homokos focipálya is található a területen. De bérelhetünk vízibiciklit, szörföt, kajakot és csónakot is. Öltöző, kültéri tusoló és akadálymentesített mosdó is működik. Az ide látogatók a 71-es főútról lekanyarodva kb. 1 km után érik el a strandot. Gödrösi szabadstrand Tihany lábánál A lebetonozott partszakaszra szinte egész nap árnyékot vet a félsziget, így a leégéstől félőknek sem kell aggódni. Itt csupán a parkolásért kell fizetünk. Könnyen megközelíthető a 71-es főútról. Érdemes figyelembe venni, hogy egy forgalmas útszakasz mellett húzódik, így figyelni kell a közlekedő autósokra is. A balatonkenesei Alsóréti szabadstrand A strand egész nap látogatható. napközben mosdó, zuhanyzó és öltöző működik a területén. Nyugodtan jöhetünk autóval és kerékpárral is, sem a parkolásért, sem a bicikli tárolásáért nem kell fizetnünk. A gyerekes családokat játszótér, a nagyobbakat röplabdapálya várja. Balatonkenesén a Parti sétányon található. A balatonakarattyai Gumirádli szabadstrand Azoknak, akik szeretnének egy kis retóélményhez jutni és jobban kedvelik a fás strandokat a napozóteraszoknál, ideális lehet a Gumirádli strand. Egy-két helyen kavicsos a talaj, de a homok a domináns. A víz gyorsan mélyül, már partnál is derékig érhet. A mosdók ingyenesen használhatók, egy büfé is üzemel a területen. A strandot a 71-es főútról, a Bercsényi lejárón át közelíthetjük meg. (A nyitókép forrása: pixabay.com)