Szabadtéri játszóház nyílt a kicsiknek Révfülöpön

Különleges játszókertet, egyfajta szabadtéri játszóházat nyitott a Káli út és a Fürdő utca kereszteződésében Kauker Szilvia és családja.

A két kisgyermeket nevelő szülők egy olyan helyet szerettek volna létrehozni, ahol a szabadtéri játékoknak köszönhetően erősödik a szülők és a gyerekek közötti kapcsolat.

– Két gyermek nevelése mellett megtapasztaltuk, hogy mire van igényük a gyerekeknek, mit szeretnénk mi, szülők is, ha nyaralni megyünk velük. Azt szerettük volna elérni, hogy olyan minőségi időt töltsenek itt együtt játszva, amely összehozza őket. Hiszen ma egy klasszikus játszótéren a szülők többnyire passzívak, miközben itt aktívan játszhatnak ők is a kicsikkel. Ugyanakkor tudnak pihenni, van hely a kávézásra is – mutatja Szilvi a játszókertet.

Annak része a mezítlábas ösvény, amely a talpon levő idegvégződéseken keresztül az egész testre hat. Felfrissíti a vérkeringést, erősíti a földdel való közvetlen kapcsolatot. Sokféle kavicsból, vöröskőből, fából hozták létre az ösvényt, amelyen vannak akáckorongokból kirakott, színesre festett taposók, de olyanok is, amelyek különböző irányokból mozgatják meg a talpat. Szalma, fűrészpor, fenyőmulcs került a párlépésnyi kis keretekbe, a gyerekek egyik kedvence az általuk tarhonyának nevezett színes, apró kavics és a puha búzaszemekkel kiszúrt taposó. Homokba ágyazott köveken ugrálhatnak, tobozon lépkednek, gerendán egyensúlyoznak. Kiderül, milyen érzés kukoricacsutkára lépni és milyen morzsolt kukoricára, de kellemes a talpnak a folyami kavics, a kókuszlábtörlő is. A lefektetett bordásfal itt extrém pályának is beillik, a vadgesztenye kellemesen masszíroz.

A 70 méter hosszú pálya végén tölgyrönkökre léphet a sétáló, akit aztán a pihenő vár. Odébb kettős petanque-pályát alakítottak ki, az ugyancsak bizonyította már létjogosultságát nyáron. Esténként hangulatos versenyek helye volt.

Szilviék úgy tervezik, hogy jövő tavasszal még több játékkal nyitnak, mozgatható képek, logikai feladatok várják majd a gyerekeket, családokat. Tematikus programokat kínálnak majd a gyerekeknek, akiket akár otthagyhatnak egy időre a szülők. Addig is bárki ingyen használhatja a különleges játszóteret.