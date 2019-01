Száguldás és adrenalin – bevettük a bakonyi lejtőket

Amikor az ember beleharap a kristálytiszta, bakonyi levegőbe, és csúszás közben csak a lécek alatt csillogó hó finom sercegését hallja, meg a saját lélegzését, a táj pedig képeslapként suhan el mellette, az valami leírhatatlan, fantasztikus érzés! Síeltünk egyet a Bakonyban, ahol Magyarországon, december elején, először kezdődött meg a síszezon.

Amikor az ember rágondol, ott kezdődik a síelés. Amikor fejben eldönti, hogy indulás! Amikor aztán magára ölti az aláöltözőt, meg a síruhát, csattan a kötésben a bakancs, meg a sisak csatja, akkor már különös, jóleső borzongás lesz úrrá rajta, jobban ver a szíve a szokásosnál, főként annak, akinek szenvedélye ez a sport, ahogy ez ránk is jellemző. Az pedig külön nagy szerencsének nevezhető, hogy nem kell órákon át utazni, meg drága szállást fizetni, mert a megyeszékhelytől fél óra múlva már az ország egyik legjobb síterepén szánthatjuk a havat léceinkkel.

Jó jel, hogy érkezéskor alig akad szabad parkolóhely, ami egyfelől jelzi, sokan sportolnak, ezzel adnak egy nagy adag pluszt egészségüknek. Másfelől, ha ennyi ember idejön, az fellendíti a térség, illetve a megye idegenforgalmát, ezáltal gazdasági előnnyel jár. Ebben azonnal megerősít Fiskál János, Eplény polgármestere, aki, amikor csak teheti, kilátogat, sportol a bakonyi lejtőkön, ahová gyermekei is szívesen kijárnak. Úgy fogalmaz, az utóbbi években egyre élénkebb téli, majd a kerékpáros, illetve kirándulós, túrázós forgalom nemcsak a helyi, hanem az egész térség szállásadóit, illetve idegenforgalmát kedvezően érinti, így egyebek mellett Zircet, Olaszfalut, valamint Bakonybélt is. Az idelátogatók aztán nem csak a sportolás élményét, hanem a Bakony különleges szépségét is hírül viszik itthon, és külföldön egyaránt.

Érkezéskor egyébként kitűnő hangulat, alkalomhoz illő, amolyan „zúzós” zene fogadja az embert, és ha eddig nem, hát ettől kezdve, biztosan felpörög az adrenalin. Innen aztán irány a hegy! Pontosabban annak, akinek a teljes felszerelése megvan, nekünk sajnos a kesztyűink otthon maradtak, így a kölcsönző segít rajtunk. Felfelé menet azt lehet látni, hogy nagyon sok család, illetve baráti társaság tölti a hétvégét friss levegőn, ezzel a kitűnő téli sporttal, nagyon sok a gyerek, és sok idősebb ember is siklik a lejtőkön, hazánk legnagyobb síközpontjában szinte egy gombostűt sem lehet leejteni.

Időnként egy-egy hóágyúnál arcunkba kapjuk a friss havat, ami külön szuper érzés, úgy tudjuk, óránként hatszáz köbmétert is gyártanak belőle, így aztán érthető, hogy itt fehér volt a szenteste. A tetőn aztán az ember lábai előtt hever a csodaszép bakonyi táj, és ott kezdődik a mámor: van, akinek egy forró itallal, nekünk lefelé siklással. Köszönhetően egykori oktatómnak, a hegyet sikerül gyorsan, ugyanakkor óvatosan, és könnyedén legyőzni, a nagy tömegben, sok kerülgetés mellett. –A könnyedség, a biztonságos síelés nem jön magától, célszerű, ha az ember hozzáértőre bízza magát, és mondjuk nem egy családtagjára, barátjára, kivéve, ha az illető síoktató, jegyzi meg Solcz Gábor, vezető síoktató.

Hozzáteszi, nagyon lényeges, hogy a biztonság és a könnyed mozgás érdekében már első perctől kezdve szakszerűen síeljünk, snowboardozzunk, mert ellenkező esetben rögzülhetnek a rossz mozdulatok, így megerőltető és nem pihentető lesz a mozgás, ami izomlázzal is járhat, és az illetőnek egy esés a kedvét örökre elveheti. Utal arra is, hogy nagyon fontos a megfelelő síkultúra a pályákon, így az utakhoz hasonlóan a sebesség helyes megválasztása. Gábor arról is beszél, hogy az utóbbi néhány évben egyre többen pattannak lécre, hódeszkára, ami László Márk, a működtetők kommunikációs vezetője szerint a több százmilliós beruházásoknak, illetve a különféle, például az országos „Tanulj meg síelni itthon!” kampányoknak köszönhető, különös tekintettel az általános iskolásokra. Márk utal arra is, hogy idéntől már szánkózni is lehet Eplényben, ezzel pedig még többen mozoghatnak a kristálytiszta, hegyi levegőn.

–Sokkal jobban érzem magam, amikor csúszok néhányat, összegzi helyettünk is a bakonyi életérzést Fonó Petra. A fiatal lány a közelben lakik, és amikor csak teheti, indul a hegyre, és nyakába veszi a nyolc kilométert, barátaival, rokonaival együtt. – Sikerült már sokakat megfertőzni, akiket örökre rabul ejtettek a téli sportok, mondja jókedvvel.